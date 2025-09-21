Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Musetti, semifinale Atp Chengdu: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo il successo al debutto contro Prizmic, l'azzurro si è ripetuto ai danni di Basilashvili: messi in cascina altri punti preziosi in ottica ATP Finals
2 min

Prosegue a gonfie vele la trasferta in Asia di Lorenzo Musetti, che ribadisce un gran feeling con l'ATP 250 di Chengdu. Dopo la finale raggiunta nel 2024, il carrarino si è spinto fino in semifinale quest'anno. Accreditato della prima testa di serie, e dunque esentato dal primo turno, Musetti ha debuttato con un successo in tre set ai danni di Prizmic per poi superare nei quarti il georgiano Basilashvili con un doppio 6-3. L'azzurro si è così preso la rivincita dopo il ko di Wimbledon ma soprattutto ha conquistato punti estremamente preziosi in ottica ATP Finals. Lorenzo ha infatti superato Alex De Minaur nella Race, portandosi al settimo posto.

Musetti, data e orario della semifinale

La sfida di con Lorenzo Musetti protagonista andrà in scena lunedì 22 settembre sul Center Court non prima delle 13.00 italiane (le 19 locali).

Musetti, chi sarà l'avversario

Il rivale del carrarino sarà il vincente dell'ultimo quarto di finale: ad affrontarsi sono il giapponese Taro Daniel e il kazako (ma nato in Russia) Alexander Shevchenko. Chiunque sia, Musetti scenderà in campo con i favori del pronostico.

Dove vedere il match di Musetti in tv

L'incontro di Lorenzo Musetti sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

ATP Chengdu, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 12.765

SECONDO TURNO – $ 20.885

QUARTI DI FINALE – $ 35.970

SEMIFINALE – $ 62.085

FINALE – $ 105.610

VINCITORE – $ 181.064

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

