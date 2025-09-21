Atp Chengdu, Musetti non sbaglia: supera Basilashvili e approda in semifinale

In una settimana complicata per il tennis italiano in Cina, Lorenzo Musetti si è reso protagonista di un ottimo risultato nell' ATP 250 di Chengdu . Il tennista azzurro, finalista nel 2024, è infatti approdato in semifinale , rispettando la prima testa di serie. Musetti aveva debuttato contro un avversario ostico come il ventenne di Spalato Dino Prizmic, tanto da conquistare la vittoria solo al terzo set. Decisamente meno impegnativo l'impegno di quarti, con il carrarino che ha avuto bisogno di un'ora e 17 minuti per liquidare in due set Nikoloz Basilashvili . L'ha fatto con il punteggio di 6-3 6-3 , ottenendo molto dalla prima di servizio e chiudendo con un bilancio di 15 vincenti e 6 errori non forzati. In semifinale, Musetti se la vedrà contro il vincente del match tra il giapponese Daniel e il kazako Shevchenko.

La cronaca del match

Ottima partenza di Musetti, che ha strappato la battuta all'avversario in avvio e si è issato sul 2-0. Immediata però la reazione di Basilashvili, bravo a impattare sul 2-2 e ristabilire la parità. Poco male per Lorenzo, tornato immediatamente all'attacco e capace di ottenere un nuovo break. In questo caso l'ha difeso fino al termine, salvando due delicate chance nell'ottavo gioco per poi chiudere il primo set 6-3 grazie a un terzo break. A senso unico invece la seconda frazione, in cui Musetti ha perso appena cinque punti al servizio. Di contro, ha impiegato cinque palle break per scardinare la resistenza del georgiano. Dopo le tre chance mancate nel quarto game, è andato a segno sul 4-3 e ha poi chiuso senza difficoltà, accedendo in semifinale.