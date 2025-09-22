Panatta, messaggio per Errani e Paolini: "Hanno dimostrato che...". Poi la frecciatina ai rivali di Sinner e Alcaraz

Adriano Panatta, al solito, senza filtri. Dopo essere intervenuto, su Youtube, a "La Casa dello Sport" parlando di Sinner e Alcaraz, a "La domenica Sportiva" si è complimentato con Paolini, Errani e le altre azzurre reduce dall'ennesimo trionfo in BJK Cup. Con ordine: queste le parole sui due campioni del tennis mondiale: "Si equivalgono, Sinner più costante, Alcaraz più estroverso e con soluzioni, quest'anno si sono divisi gli Slam e il livello è quello: altissimo. Oltre loro, ci sono Musetti, Shelton e Draper, poi Fonseca è molto promettente, ma Jannik e Carlos sono di una categoria differente, non vedo come possano perdere da altri giocatori".