Panatta, messaggio per Errani e Paolini: "Hanno dimostrato che...". Poi la frecciatina ai rivali di Sinner e Alcaraz

Lo storico ex tennista, a La Domenica sportiva, si complimenta le ragazze azzurre per il trionfo in BJK Cup e scherza, di nuovo, con Ciccio Graziani
2 min

Adriano Panatta, al solito, senza filtri. Dopo essere intervenuto, su Youtube, a "La Casa dello Sport" parlando di Sinner e Alcaraz, a "La domenica Sportiva" si è complimentato con Paolini, Errani e le altre azzurre reduce dall'ennesimo trionfo in BJK Cup. Con ordine: queste le parole sui due campioni del tennis mondiale: "Si equivalgono, Sinner più costante, Alcaraz più estroverso e con soluzioni, quest'anno si sono divisi gli Slam e il livello è quello: altissimo. Oltre loro, ci sono Musetti, Shelton e Draper, poi Fonseca è molto promettente, ma Jannik e Carlos sono di una categoria differente, non vedo come possano perdere da altri giocatori".

Panatta dai complimenti alle campionesse del tennis alla gag con Graziani

A "La Domenica Sportiva" poi Panatta dedica i primi 20 secondi alle campionesse azzurre: "Le nostre ragazze sono state straordinario e hanno dimostrato un grande attaccamento alla maglia della Nazionale dando un grande esempio a tutti". Immancabile la gag con l'amico e compagno di avventure Ciccio Graziani: "Inizio parlando delle donne, argomento che Ciccio non frequenta più". Risate in studio ma si sa, a Panatta piace scherzare. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

