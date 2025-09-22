Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Musetti diretta Atp Chengdu: segui la semifinale di oggi contro Shevchenko live

Lorenzo sfida il kazako nel torneo 250 cinese: in palio l'accesso alla finalissima. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale
2° Set9/22/2025, ore 11:10
Lorenzo Musetti Ranking: 9
1
0
15
0
6
2
3
1
Alexander Shevchenko Ranking: 96
8 min
Aggiorna

CHENGDU (CINA) - Prosegue a gonfie vele l'avventura di Lorenzo Musetti all'Atp 250 di Chengdu, in Cina. Dopo aver regolato in due set il georgiano Basilashvili ai quarti, il tennista carrarino approda in semifinale dove - da numero 9 al mondo e prima testa di serie del tabellone - sfiderà il kazako Shevchenko: in palio c'è l'approdo all'ultimo atto del torneo asiatico. Segui la diretta del match sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio.

13:54

Musetti sul 2-0

Lorenzo è al comando del match. Un errore di rovescio, poi bel dritto sulla riga, una palla corta, un dritto e un ace. Game e 2-0 con Shevchenko in bambola.

13:52

Musetti, è subito break

Che disastro il kazako. Prima fallisce uno smash mandandolo in corridoio, poi affossa a rete una volée elementare. L’azzurro ne approfitta e strappa subito il servizio in avvio di secondo set!

13:43

+++ Musetti vince il primo set: 6-3 con Shevchenko +++

Lorenzo si aggiudica il primo parziale del match: 6-3 il punteggio per l'azzurro dopo 34' di partita.

13:40

Shevchenko tiene il servizio ma attenzione al problema all'avambraccio

Sotto 15-30, il kazako vince i due successivi ma l'azzurro è reattivo in risposta: game ai vantaggi. Qui Shevchenko tiene il turno di battuta sfruttando il servizio. Intanto problema all'avambraccio però il kazako: un aspetto che potrebbe condizionare e non poco il suo match.

13:33

Musetti 'vede' il primo set: è avanti 5-2 con Shevchenko

Game a zero per Lorenzo che consolida il break e vola a un solo game dal primo set.

13:31

C'è il break di Musetti! Lorenzo avanti 4-2 nel primo set!

Sotto 0-30, Lorenzo è aggressivo in risposta: va fuori giri Shevchenko che commette due gratuiti di fila con il dritto. Il carrarino si guadagna la palla break con un'altra ottima risposta e dritto per poi strappare il servizio al kazako con un passante di dritto da applausi.

13:27

Musetti torna avanti: 3-2 per l'azzurro

Turno di battuta a 15 per Lorenzo, le cui percentuali al servizio sono finora ottime. Manca solo il break al carrarino.

13:24

Shevchenko risponde colpo su colpo: è 2-2 con Musetti

Lorenzo mette la testa a avanti con un'ottima risposta (15-0) poi il kazako sale in cattedra con un ace e tanta aggressività. Nuova parità a Chengdu.

13:20

Musetti tiene il servizio: l'azzurro è di nuovo avanti

Il game si apre con il primo scambio lungo del match, vinto da Shevchenko che si porta avanti (15-0) con il rovescio in rete di Lorenzo. Il carrarino non si scompone e vince i successivi quattro punti, rimettendo la freccia nel parziale.

13:16

Shevchenko annulla due palle break: è 1-1 con Musetti

Lorenzo è perfetto in risposta e sale 30-15 che diventa 40-15, con due palle break, complice il primo doppio fallo della partita commesso dal kazako. Alexander le annulla entrambe, prima con un rovescio lungolinea da applausi e poi con un bel dritto. Ai vantaggi poi Shevchenko tiene la battuta e pareggia i conti.

13:11

Musetti parte con il piede giusto: 1-0 con Shevchenko

Ottimo inizio di match per il carrarino che tiene il turno di battuta a 15 e muove per primo il punteggio nel parziale di apertura.

13:08

Inizia la semifinale di Chengdu tra Musetti e Shevchenko

Al via la seconda semifinale del torneo 250: si parte con Lorenzo al servizio.

13:03

Musetti e Shevchenko in campo

Lorenzo e Alexander fanno il loro ingresso sul Centre Court, accolti dagli applausi del pubblico.

13:00

Atp Chengdu, Musetti cerca il riscatto

Lorenzo vuole conquistare la finale all'Atp 250 di Chengdu per il secondo anno consecutivo, stavolta con un finale diverso: 12 mesi il carrarino venne sorprendentemente sconfitto in due set - 7-6 (4), 6-1 - dal padrone di casa Jerry Shang che mise le mani sul titolo. Ora però è tutta un'altra storia.

12:53

ATP Chengdu, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 12.765

SECONDO TURNO – $ 20.885

QUARTI DI FINALE – $ 35.970

SEMIFINALE – $ 62.085

FINALE – $ 105.610

VINCITORE – $ 181.064

12:43

Atp Chengdu, Tabilo è il primo finalista. Ora tocca a Musetti

Il cileno, n.112 Atp, stacca il pass per la finalissima dell'Open cinese: battuto 6-4, 7-6 (0) lo statunitense Brandon Nakashima, n.33 del mondo e quarto giocatore del seeding, dopo un'ora e 36' di partita. Tra pochi minuti scenderanno in campo Lorenzo e Alexander Shevchenko per la seconda semifinale del singolare.

12:35

Musetti-Shevchenko, i precedenti

Lorenzo ha vinto l'unico precedente con il giocatore kazako: 6-1, 6-1, 6-2 al secondo turno del Roland Garros 2023.

12:25

Musetti-Shevchenko, dove vedere il match in tv e streaming

La semifinale dell'Atp 250 di Chengdu tra l'azzurro e il kazako sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

12:15

Atp Chengdu, Musetti-Shevchenko: il programma della giornata

La sfida tra l'azzurro e il kazako, valida per l'Atp 250 di Chengdu (Cina), è in programma oggi, lunedì 22 settembre, a partire dalle 13 (ora italiana). L'attesa sfida, la terza in programma sul campo centrale, sarà preceduta dalla semifinale di doppio tra Johnson/Krajicek e Kirkov/Stevens e dall'altra semifinale del singolare tra lo statunitense Brandon Nakashima ed il cileno Alejandro Tabilo, che si giocherà non prima delle 11:00 italiane.

Sichuan International Tennis Center, Chengdu

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Musetti-Shevchenko