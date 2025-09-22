Musetti diretta Atp Chengdu: segui la semifinale di oggi contro Shevchenko live

13:54

Musetti sul 2-0

Lorenzo è al comando del match. Un errore di rovescio, poi bel dritto sulla riga, una palla corta, un dritto e un ace. Game e 2-0 con Shevchenko in bambola.

13:52

Musetti, è subito break

Che disastro il kazako. Prima fallisce uno smash mandandolo in corridoio, poi affossa a rete una volée elementare. L’azzurro ne approfitta e strappa subito il servizio in avvio di secondo set!

13:43

+++ Musetti vince il primo set: 6-3 con Shevchenko +++

Lorenzo si aggiudica il primo parziale del match: 6-3 il punteggio per l'azzurro dopo 34' di partita.

13:40

Shevchenko tiene il servizio ma attenzione al problema all'avambraccio

Sotto 15-30, il kazako vince i due successivi ma l'azzurro è reattivo in risposta: game ai vantaggi. Qui Shevchenko tiene il turno di battuta sfruttando il servizio. Intanto problema all'avambraccio però il kazako: un aspetto che potrebbe condizionare e non poco il suo match.

13:33

Musetti 'vede' il primo set: è avanti 5-2 con Shevchenko

Game a zero per Lorenzo che consolida il break e vola a un solo game dal primo set.

13:31

C'è il break di Musetti! Lorenzo avanti 4-2 nel primo set!

Sotto 0-30, Lorenzo è aggressivo in risposta: va fuori giri Shevchenko che commette due gratuiti di fila con il dritto. Il carrarino si guadagna la palla break con un'altra ottima risposta e dritto per poi strappare il servizio al kazako con un passante di dritto da applausi.

13:27

Musetti torna avanti: 3-2 per l'azzurro

Turno di battuta a 15 per Lorenzo, le cui percentuali al servizio sono finora ottime. Manca solo il break al carrarino.

13:24

Shevchenko risponde colpo su colpo: è 2-2 con Musetti

Lorenzo mette la testa a avanti con un'ottima risposta (15-0) poi il kazako sale in cattedra con un ace e tanta aggressività. Nuova parità a Chengdu.

13:20

Musetti tiene il servizio: l'azzurro è di nuovo avanti

Il game si apre con il primo scambio lungo del match, vinto da Shevchenko che si porta avanti (15-0) con il rovescio in rete di Lorenzo. Il carrarino non si scompone e vince i successivi quattro punti, rimettendo la freccia nel parziale.

13:16

Shevchenko annulla due palle break: è 1-1 con Musetti

Lorenzo è perfetto in risposta e sale 30-15 che diventa 40-15, con due palle break, complice il primo doppio fallo della partita commesso dal kazako. Alexander le annulla entrambe, prima con un rovescio lungolinea da applausi e poi con un bel dritto. Ai vantaggi poi Shevchenko tiene la battuta e pareggia i conti.

13:11

Musetti parte con il piede giusto: 1-0 con Shevchenko

Ottimo inizio di match per il carrarino che tiene il turno di battuta a 15 e muove per primo il punteggio nel parziale di apertura.

13:08

Inizia la semifinale di Chengdu tra Musetti e Shevchenko

Al via la seconda semifinale del torneo 250: si parte con Lorenzo al servizio.

13:03

Musetti e Shevchenko in campo

Lorenzo e Alexander fanno il loro ingresso sul Centre Court, accolti dagli applausi del pubblico.

13:00

Atp Chengdu, Musetti cerca il riscatto

Lorenzo vuole conquistare la finale all'Atp 250 di Chengdu per il secondo anno consecutivo, stavolta con un finale diverso: 12 mesi il carrarino venne sorprendentemente sconfitto in due set - 7-6 (4), 6-1 - dal padrone di casa Jerry Shang che mise le mani sul titolo. Ora però è tutta un'altra storia.

12:53

ATP Chengdu, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 12.765

SECONDO TURNO – $ 20.885

QUARTI DI FINALE – $ 35.970

SEMIFINALE – $ 62.085

FINALE – $ 105.610

VINCITORE – $ 181.064

12:43

Atp Chengdu, Tabilo è il primo finalista. Ora tocca a Musetti

Il cileno, n.112 Atp, stacca il pass per la finalissima dell'Open cinese: battuto 6-4, 7-6 (0) lo statunitense Brandon Nakashima, n.33 del mondo e quarto giocatore del seeding, dopo un'ora e 36' di partita. Tra pochi minuti scenderanno in campo Lorenzo e Alexander Shevchenko per la seconda semifinale del singolare.

12:35

Musetti-Shevchenko, i precedenti

Lorenzo ha vinto l'unico precedente con il giocatore kazako: 6-1, 6-1, 6-2 al secondo turno del Roland Garros 2023.

12:25

Musetti-Shevchenko, dove vedere il match in tv e streaming

La semifinale dell'Atp 250 di Chengdu tra l'azzurro e il kazako sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

12:15

Atp Chengdu, Musetti-Shevchenko: il programma della giornata

La sfida tra l'azzurro e il kazako, valida per l'Atp 250 di Chengdu (Cina), è in programma oggi, lunedì 22 settembre, a partire dalle 13 (ora italiana). L'attesa sfida, la terza in programma sul campo centrale, sarà preceduta dalla semifinale di doppio tra Johnson/Krajicek e Kirkov/Stevens e dall'altra semifinale del singolare tra lo statunitense Brandon Nakashima ed il cileno Alejandro Tabilo, che si giocherà non prima delle 11:00 italiane.

Sichuan International Tennis Center, Chengdu