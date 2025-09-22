Il Team Mondo vince la Laver Cup a San Francisco

La Laver Cup 2025 parla ancora una volta americano. A San Francisco, nella prima edizione con Andre Agassi capitano del Team Mondo, i padroni di casa hanno superato l'Europa con il punteggio di 15-9, conquistando così il trofeo per la terza volta negli ultimi quattro anni. Nonostante la presenza del numero uno al mondo Carlos Alcarz, l'Europa guidata da Carlos Noah non è riuscita a invertire la rotta: dopo quattro sconfitte nelle prime quattro partite, il Vecchio Continente ha provato a rientrare in corsa grazie allo spagnolo, vincitore in singolare contro Cerundolo e in doppio con Ruud contro Michelsen e Opelka.
Fritz il migliore della Laver Cup
A fare la differenza è stato Taylor Fritz, autentico trascinatore del Team Mondo. Lo statunitense prima ha piegato Alcaraz in singolare sabato, poi ha completato l'opera battendo anche Alexander Zverev, regalando ai compagni i punti decisivi per il trionfo. Importante anche il contributo di Alex De Minaur, capace di superare Jakub Mensik. Il bilancio finale premia ancora il Team Mondo, sempre più protagonista nella competizione ideata in onore di Rod Laver.