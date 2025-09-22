Il Team Mondo vince la Laver Cup a San Francisco

La Laver Cup 2025 parla ancora una volta americano. A San Francisco, nella prima edizione con Andre Agassi capitano del Team Mondo, i padroni di casa hanno superato l'Europa con il punteggio di 15-9, conquistando così il trofeo per la terza volta negli ultimi quattro anni. Nonostante la presenza del numero uno al mondo Carlos Alcarz, l'Europa guidata da Carlos Noah non è riuscita a invertire la rotta: dopo quattro sconfitte nelle prime quattro partite, il Vecchio Continente ha provato a rientrare in corsa grazie allo spagnolo, vincitore in singolare contro Cerundolo e in doppio con Ruud contro Michelsen e Opelka.