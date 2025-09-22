Alcaraz e Ruud fanno una magia, Cobolli si mette le mani nei capelli e...

La terza e ultima giornata della Laver Cup, in programma a San Francisco, è cominciata con una magia di Carlos Alcaraz. In occasione del doppio inaugurale contro gli americani Michelsen/Opelka, in cui lo spagnolo faceva coppia con Casper Ruud, nel corso del secondo set è andato in scena uno dei punti più belli dell'intera edizione. Merito del numero uno al mondo, che si è inventato una giocata delle sue e ha strappato applausi a scena aperta. È accaduto sul punteggio di 7-6 3-0 40-30 in favore del Team Europa: servizio di Michelsen, risposta di Ruud e botta e risposta tra il norvegese e gli avversari a rete. Su un passante angolato di Casper, Michelsen ha giocato una volée in allungo che ha chiamato a rete Alcaraz. Quest'ultimo ha optato per un dritto lungolinea che in qualche modo Michelsen ha preso, poi il colpo di genio: una volée smorzata eccezionale su cui l'avversario non è riuscito ad arrivare nonostante fosse a due passi dalla rete.