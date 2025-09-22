Musetti-Tabilo, finale Atp Chengdu: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti ha raggiunto la settima finale in carriera nel circuito maggiore. Lo ha fatto nell'ATP 250 di Chengdu, dove già nel 2024 era riuscito a spingersi fino all'atto conclusivo. Lo scorso anno fu sconfitto dal beniamino di casa Juncheng Shang, ma avrà l'occasione di riprovarci. E lo farà contro il cileno Alejandro Tabilo, proveniente dalle qualificazioni e fresco di ritorno in top 100. Il tennista sudamericano ha sconfitto sul suo cammino anche Luciano Darderi e sta esprimendo un livello di tennis simile a quello che lo scorso anno lo aveva portato fino alle soglie dei primi 20. A scendere in campo con i favori del pronostico, tuttavia, sarà il carrarino, che in semifinale ha annientato il kazako Alexander Shevchenko con il punteggio di 6-3 6-1. Durata del match? 65 minuti. Per Musetti arrivano buone notizie anche in ottica ATP Finals perché i punti continuano ad accumularsi e Torino, seppur lentamente, continua ad avvicinarsi.
Musetti-Tabilo, data e orario finale
La finale dell'ATP 250 di Chengdu tra Lorenzo Musetti e Alejandro Tabilo è in programma martedì 23 settembre alle ore 13.00.
Musetti-Tabilo, i precedenti
I due giocatori non si sono mai affrontati a livello ATP. L'unico precedente tra i due risale al Challenger di Antalya 1, nel 2021, su terra rossa: vinse l'azzurro con un netto 6-2 6-0.
Dove vedere il match di Musetti in tv
La finale con Lorenzo Musetti protagonista sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
ATP Chengdu, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 12.765
SECONDO TURNO – $ 20.885
QUARTI DI FINALE – $ 35.970
SEMIFINALE – $ 62.085
FINALE – $ 105.610
VINCITORE – $ 181.064