Musetti-Tabilo, finale Atp Chengdu: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti ha raggiunto la settima finale in carriera nel circuito maggiore. Lo ha fatto nell'ATP 250 di Chengdu, dove già nel 2024 era riuscito a spingersi fino all'atto conclusivo. Lo scorso anno fu sconfitto dal beniamino di casa Juncheng Shang, ma avrà l'occasione di riprovarci. E lo farà contro il cileno Alejandro Tabilo, proveniente dalle qualificazioni e fresco di ritorno in top 100. Il tennista sudamericano ha sconfitto sul suo cammino anche Luciano Darderi e sta esprimendo un livello di tennis simile a quello che lo scorso anno lo aveva portato fino alle soglie dei primi 20. A scendere in campo con i favori del pronostico, tuttavia, sarà il carrarino, che in semifinale ha annientato il kazako Alexander Shevchenko con il punteggio di 6-3 6-1. Durata del match? 65 minuti. Per Musetti arrivano buone notizie anche in ottica ATP Finals perché i punti continuano ad accumularsi e Torino, seppur lentamente, continua ad avvicinarsi.