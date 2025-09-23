Tokyo, Bellucci e Arnaldi fuori dal tabellone principale

TOKYO (Giappone) - Non arrivano buone notizie dall’Atp 500 di Tokyo dove Matteo Bellucci e Matteo Arnaldi falliscono l'accesso al main draw del "Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships”. Nel turno di qualificazione, Matteo Bellucci (testa di serie numero 2 del seeding cadetto), è stato sconfitto in tre set dallo statunitense Ethan Quinn con il punteggio di 4-6 6-4 7-5, mentre Matteo Arnaldi è stato battuto in due set (7-5, 6-2) dall'ungherese Marton Fucsovics.