Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Tokyo, Bellucci e Arnaldi fuori dal tabellone principale

I due tennisti non superano le qualificazioni, attesa per Berrettini e Darderi che nel primo turno dell'Atp 500 sfideranno Munar e Nishioka
Tokyo, Bellucci e Arnaldi fuori dal tabellone principale
1 min

TOKYO (Giappone) - Non arrivano buone notizie dall’Atp 500 di Tokyo dove Matteo Bellucci e Matteo Arnaldi falliscono l'accesso al main draw del "Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships”. Nel turno di qualificazione, Matteo Bellucci (testa di serie numero 2 del seeding cadetto), è stato sconfitto in tre set dallo statunitense Ethan Quinn con il punteggio di 4-6 6-4 7-5,  mentre Matteo Arnaldi è stato battuto in due set (7-5, 6-2) dall'ungherese Marton Fucsovics. 

Tokyo, due italiani in tabellone 

In tabellone presenti altri due tennisti italiani, ovvero Luciano Darderi e Matteo Berrettini: l'italo-argentino debutterà con il giapponese Yoshihito Nishioka che prende parte al torneo asiatico grazie a una wild card, il romano dovrà vedersela nel primo turno con lo spagnolo Jaume Munar.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Fognini si confessa: "La mia nuova vita..."Panatta, il messaggio per Errani e Paolini