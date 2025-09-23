Atp Pechino, Sinner debutta contro Cilic. Musetti contro Perricard

ROMA - Dopo due settimane di riposo post US Open, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo per l’ATP 500 di Pechino (China Open), in programma dal 25 settembre al 1° ottobre 2025 sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre, nel cuore della capitale cinese. Il numero due del mondo difende la finale raggiunta lo scorso anno – persa contro Carlos Alcaraz – e il titolo vinto nel 2024 contro Daniil Medvedev. Il sorteggio, effettuato martedì mattina, ha messo subito di fronte all’altoatesino il veterano croato Marin Cilic, ex campione Slam. I precedenti sorridono a Sinner (1-0), ma l’esperienza e la potenza del 36enne croato restano insidie da non sottovalutare.
Il tabellone degli italiani Atp 500 di Pechino
L’urna non è stata particolarmente favorevole agli altri azzurri in tabellone. Lorenzo Sonego debutterà contro Sascha Zverev, seconda testa di serie, in una sfida subito proibitiva. Flavio Cobolli se la vedrà con Andrey Rublev, altro avversario di altissimo livello. Lorenzo Musetti ritroverà invece il francese Arthur Fils Mpetshi Perricard, big server che agli US Open lo aveva costretto a una battaglia di quattro set poi vinta dall’azzurro. Dal lato opposto del tabellone rispetto a Sinner si trovano proprio Sonego, Cobolli e Musetti, il che rende possibile un cammino “separato” per gli italiani. L’altoatesino potrebbe così concentrarsi sulla sua metà del draw, dove l’obiettivo minimo è confermare la finale della passata edizione. I possibili avversari. Secondo turno Zhang/Q, quarti Khachanov/Bonzi, semifinale De Minaur/Mensik, in finale Zverev/Musetti/Medvedev.