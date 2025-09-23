Atp Pechino, Sinner debutta contro Cilic. Musetti contro Perricard

ROMA - Dopo due settimane di riposo post US Open, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo per l’ATP 500 di Pechino (China Open), in programma dal 25 settembre al 1° ottobre 2025 sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre, nel cuore della capitale cinese. Il numero due del mondo difende la finale raggiunta lo scorso anno – persa contro Carlos Alcaraz – e il titolo vinto nel 2024 contro Daniil Medvedev. Il sorteggio, effettuato martedì mattina, ha messo subito di fronte all’altoatesino il veterano croato Marin Cilic, ex campione Slam. I precedenti sorridono a Sinner (1-0), ma l’esperienza e la potenza del 36enne croato restano insidie da non sottovalutare.