Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

La polemica di Federer su Sinner e Alcaraz: “I direttori dei tornei li aiutano. Vorrei vederli…”

Il 20 volte campione Slam ha parlato in occasione della Laver Cup, evento di cui è tra gli organizzatori, della rivalità tra l'azzurro e lo spagnolo
La polemica di Federer su Sinner e Alcaraz: “I direttori dei tornei li aiutano. Vorrei vederli…”© EPA
2 min

Sul veloce indoor del Chase Center di San Francisco si è conclusa l'ottava edizione della Laver Cup, l'esibizione ideata da Roger Federer che mette annualmente di fronte Team Europe e Team World. Nonostante la presenza nella squadra di Carlos Alcaraz, gli europei non sono riusciti ad evitare la sconfitta e il successo è andato al team capitanato di Andre Agassi. Tra i grandi assenti c'era Jannik Sinner, che sta invece preparando il ritorno in campo all'Atp 500 di Pechino. Durante i tre giorni di gara non è invece mancato la presenza di Federer, che proprio in occasione dell'evento ha lanciato una frecciatina agli organizzatori dei tornei. 

Federer, le parole su Sinner e Alcaraz

"Fanno tutto il possibile per cercare di agevolare la possibilità che Carlos e Jannik arrivino in finale, anche rendendo i campi più lenti, a prescindere dalla superficie - le parole del 20 volte campione Slam -. Capisco i direttori dei tornei che cercano di rendere le superfici più lente. Questo incide su chi ha bisogno di colpire vincenti straordinari per battere Sinner, mentre se il campo è veloce, possono colpire un paio di colpi al momento giusto e vincere. I direttori dei tornei pensano: ‘Preferisco avere Sinner e Alcaraz in finale, sai? In un certo senso funziona per il tennis. Non abbiamo bisogno solo di campi veloci, ma quello che vorremmo vedere è Alcaraz o Sinner adattarsi a velocità incredibili, e poi giocare la stessa partita su un campo ultra-lento e vedere come va. Questo perché i direttori dei tornei hanno permesso velocità della palla e velocità del campo praticamente identiche ogni settimana. Ed è per questo che si può passare dal vincere, che so, il Roland Garros, Wimbledon, gli US Open, e giocare allo stesso modo. Penso che sia straordinario per il tennis. A mio parere, sapevamo tutti che erano molto bravi, ma probabilmente non ci aspettavamo che dominassero così fin dall'inizio".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Tokyo, Bellucci e Arnaldi eliminatiAtp Pechino, Sinner debutta contro Cilic