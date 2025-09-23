Preoccupazione per le condizioni di Alcaraz: “Rischia infortuni con un calendario così folle?”

Nonostante la sconfitta rimediata contro il Team World , Carlos Alcaraz è stato tra i protagonisti del Team Europe nell'ottava ediziione della Laver Cup . Il numero uno al mondo ha perso in singolare la sfida con Taylor Fritz e vinto quella con Francisco Cerundolo , mentre si è reso autore di due successi in doppio prima al fianco con Jakub Mensik e poi al fianco di Casper Ruud . Per il numero uno al mondo sarà ora tempo di voltare pagina e tornare a proiettarsi sul circuito maggiore, dove sarà impegnato nell' Atp 500 di Tokyo . Quello in Giappone sarà solamente uno dei tanti appuntamenti che separeranno lo spagnolo dal termine della stagione che passerà per il Masters 1000 di Shanghai , per l'esibizione del Six Kings Slam , le Nitto Atp Finals e la Coppa Davis .

Alcaraz a rischio infortuni per il calendario?

Per un calendario così frenetico, alcuni media considerano azzardata la decisione di Alcaraz di partecipare anche ad alcuni tornei di esibizione. Lo spagnolo ha concentrato moltissimo tennis quest'anno, con 67 partite e 61 vittorie. "È un momento difficile - aveva dichiarato lo scorso anno in questo periodo Alcaraz -. Come ho detto molte volte, sapete, il calendario è così serrato, tanti tornei, nessun giorno libero o non tanti quanti ne vorrei. A volte vorrei davvero prendermi qualche giorno per me stessa, ma non posso perché devo allenarmi, devo viaggiare. A volte ho il jet lag quando si viaggia per il mondo. Quindi a volte non ho voglia di andare ai tornei, non mentirò". Quest'anno il 6 volte campione Slam sembrerebbe aver cambiato mentalità e secondo gli addetti ai lovori aggiungere alla propria programmazione anche tornei come l'ATP 500 di Basilea o Vienna, prima del Masters 1000 di Parigi potrebbe essere estenuante e portare lo spagnolo ad infortuni inattesi.