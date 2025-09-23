Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Alcaraz, l'arrivo a Tokyo in versione... samurai 

Il numero uno al mondo si è concesso qualche momento di svago prima dell'esordio nell'Atp 500 che lo verdà impegnato al primo turno contro Sebastian Baez
Alcaraz, l'arrivo a Tokyo in versione... samurai 
1 min

Reduce dalla Laver Cup e ancora prima dalla finale vinta agli US Open contro Jannik Sinner che gli ha permesso di riconquistare la prima posizione del ranking mondiale, Carlos Alcaraz è atterrato a Tokyo, dove giocherà l’Atp 500 in programma dal 24 al 30 settembre. Il nuovo numero uno della classifica farà il suo esordio in tabellone contro l'argentino Sebastian Baez con l'obiettivo di conquistare punti importanti per difendere il primo posto del ranking.

Alcaraz arriva a Tokyo in versione samurai

Prima di scendere in campo, però, Alcaraz si è concesso qualche momento di svago sfoggiando un nuovo look: l’armatura da samurai. Il tennista spagnolo, insieme al suo team, ha impugnato una spada e ha ‘combattuto’ come testimoniato in un video che è diventato subito virale e facendo impazzire i social. 

