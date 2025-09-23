Musetti non trattiene le lacrime dopo un’altra finale persa, ma poi fa una promessa: “È solo…”

Ancora una volta è rimandato per Lorenzo Musetti l'appuntamento con il terzo titolo in carriera a livello di circuito maggiore. Come accaduto lo scorso anno, quando si arrese in finale al padrone di casa Juncheng Shang , il tennista carrarino è uscito sconfitto dall'ultimo atto dell' Atp 250 di Chengdu , stavolta per mano del qualificato Alejandro Tabilo , che si è imposto con il punteggio di 6-3 2-6 7-6(5). Il numero due d'Italia ha sprecato una grande occasione, visti anche i due match point mancati nel dodicesimo game del terzo set, per mettere in cascina punti importanti in ottica qualificazione alle Nitto Atp Finals ma anche per interrompere un digiuno di titoli che dura dal 2022, l'anno in cui sono arrivati i suoi unici due successi a livello Atp ad Amburgo e Napoli .

Musetti in lacrime dopo la finale persa

Di certo, non sono mancate le soddisfazioni per Musetti, che ha giocato due semifinali Slam tra Wimbledon e Roland Garros, conquistando anche la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 oltre al best ranking di numero 6 del mondo. Con quella di Chengdu, diventano però cinque le finali consecutive perse dall'azzurro, che si è arreso, oltre alle due sconfitte nel torneo cinese, anche al Queen's e ad Umago nel 2024 e quest'anno a Montecarlo. Anche questo spiega l'amarezza al termine del match di Lorenzo, che in lacrime nel post partita ha spiegato: "È stata una serata dura per me, forse non era il mio giorno, ma voglio congratularmi con Alejandro. È stato un match intenso, abbiamo combattuto punto a punto fino all’ultimo. In questo sport c’è solo un vincitore, a volte perdi, a volte vinci. Spero che la prossima settimana possa andare meglio. Voglio ringraziare il mio team, la mia famiglia che stava guardando la partita a casa. Abbiamo fatto un buon lavoro, è una questione di tempo. È da tanto che non vinco e non ho un titolo: ho giocato 7 finali ma non ho alzato le mani".