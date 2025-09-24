Ruggito Berrettini, a Tokyo torna a vincere con l'obiettivo Coppa Davis in testa 

Matteo Berrettini torna a vincere. Lo fa quattro mesi dopo l’ultima volta e con il 6-4, 6-2 inflitto allo spagnolo Munar al primo turno dell’ATP 500 di Tokyo si rivede anche un sorriso sul volto del tennista romano. “Sono molto contento per la vittoria - dice alla fine del match - e spero che non sia l’ultima”. Parole che fanno riflettere perché magari fisicamente sarà anche guarito, ma la paura è sempre la stessa: quella di ricadere nei soliti problemi che lo hanno limitato negli ultimi due anni. Oggi, infatti, è il n.56 del mondo, ben lontano da quel sesto posto (suo best ranking) conquistato insieme alla finale di Wimbledon nel 2021. In mezzo ci sono stati una miriade di infortuni, tanti al punto da farlo vacillare quest’estate, pensando che fosse il caso di mettere per sempre da parte la racchetta. Per certi versi una storia simile a quella di Marcell Jacobs, perché quando inizi a vivere di ricordi a 29 anni diventa dura andare avanti. “Forse mi sono rotto la testa”, disse dopo l’eliminazione al primo turno di Wimbledon. E ora in Giappone sta proprio testando questo, non solo il corpo, ma la sua mente.

Berrettini, obiettivo Coppa Davis

Dunque Matteo torna a sorridere dopo che l’ultimo era stato il 10 maggio scorso, quando aveva superato Jacob Fearnley agli Internazionali d’Italia. Centotrentasette giorni sono passati, per questo a fine match arriva un urlo che sa di liberazione. Da allora, infatti, oltre quattro mesi difficili tra infortuni e problemi mentali avevano complicato il suo percorso. Le rinunce al Roland Garros e agli Us Open, oppure le tante eliminazioni, quella più bruciante al primo turno di Wimbledon. Ora invece aspetta il vincente del match tra Casper Ruud, testa di serie numero 4, e la wild card giapponese Shintaro Mochizuki (106 Atp). Presumibilmente sarà il norvegese il suo avversario, lo stesso giocatore contro cui poi è iniziato l'ultimo calvario. Perché proprio a Roma fu costretto a lasciare il campo durante il secondo set con Casper. Intanto, però, dal primo turno vinto con Munar si porta qualche buona sensazione e delle statistiche favorevoli. Berrettini ha servito 9 ace in 9 turni di battuta senza commettere neppure un doppio fallo, ha messo in campo il 58% di prime realizzando il 79% dei punti, ma soprattutto è stato spietato nelle palle break annullando tutte le 8 concesse al rivale. Un sussulto che andrà confermato nei prossimi giorni, ma anche settimane per arrivare a novembre ed essere chiamato da Filippo Volandri per le finali di Coppa Davis che si disputeranno a Bologna. Non semplice perché oggi Matteo è chiuso da un Musetti decisamente più forte dello scorso anno e lo stesso vale per Cobolli. Paradossalmente un assist potrebbe arrivare da Sinner, ancora incerto sulla sua presenza. Senza Jannik ci sarebbe un posto in più e con lui una chance per Berrettini di esserci. Servirà aspettare ancora un po’, ma soprattutto servirà che Matteo confermi quanto di buono visto con Munar.