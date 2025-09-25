Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
L'avviso di Connors su Sinner e Alcaraz: "Se i giovani non migliorano..."

Le parole dell'otto volte campione Slam sulla sfida tra l'azzurro e lo spagnolo: "Serve qualcuno che entri in questa rivalità, altrimenti sarà un duello continuo"
L'avviso di Connors su Sinner e Alcaraz: "Se i giovani non migliorano..."
La stagione di tennis si avvia verso le battute finali della stagione, con gli ultimi grandi tornei come i Master 1000 di Shanghai e Parigi e le attese Atp Finals. A dominare quest'annata, arrivando quasi sempre a sfidarsi in finale, sono stati Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. La rivalità tra l'azzurro e lo spagnolo ha quasi monopolizzato la stagione, arrivando a sfidarsi in cinque finali di cui tre Slam (Roland Garros, Wimbledon e US Open) e due Master 1000 (Roma e Cincinnati). Una situazione che secondo Jimmy Connors potrebbe non cambiare in futuro.

Connors su Sinner-Alcaraz: "Qualcuno deve entrare in questa rivalità"

L'ex tennista, otto volte campione Slam, ne ha parlato durante il suo podcast Advantage Connors, lanciando un avviso ai tennisti emergenti: "I giovani giocatori dovranno migliorare, lo dico con il massimo rispetto. Altrimenti sarà un duello continuo Alcaraz-Sinner, Alcaraz-Sinner e ancora Alcaraz-Sinner. È quello che abbiamo visto negli ultimi otto Slam. Federer e Nadal hanno improvvisamente dovuto fare i conti con Djokovic e Murray durante la loro rivalità. Ci sono stati avvenimenti che hanno reso il duello più emozionante. Ora serve qualcuno che entri in questa rivalità tra lo spagnolo e l'azzurro. I tennisti stanno diventando più intelligenti in campo. Alcaraz ha iniziato fin da giovanissimo a capire come stare in campo. Ecco perché giocatori del calibro di Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas devono capire in fretta cosa fare. La loro finestra di opportunità per vincere uno Slam si sta chiudendo piuttosto velocemente" . 

