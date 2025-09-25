Sinner, dove eravamo rimasti? Oggi il rientro in Cina e parte la caccia al n.1

“Ora si va a caccia”, per usare le parole di Jannik Sinner. Riparte da Oriente, infatti, la rincorsa al n.1 che Carlos Alcaraz gli ha strappato vincendo proprio contro l’azzurro la finale degli Us Open. Sono passate poco più di due settimane e l’altoatesino tornerà oggi in campo, all’ora di pranzo italiana, a Pechino contro Cilic. Deve difendere i punti dello scorso anno, ovvero la finale persa sempre contro Carlos che questa volta invece sarà in Giappone per l’ATP 500 di Tokyo. Dunque il duello riparte a distanza, prima di ritrovarsi entrambi al mille di Shanghai, il penultimo Master della stagione prima delle Finals di Torino. Appuntamento così alle 13 italiane contro Cilic e c’è grande curiosità intorno al rientro in campo dell’azzurro perché dopo la delusione di New York la sua analisi in conferenza stampa era stata piuttosto lucida. “Devo diventare più imprevedibile”, disse. Ha capito che la differenza con Alcaraz, oggi, la fa il ventaglio di colpi più ampio dello spagnolo e per questo nelle settimane lontano dal circuito, oltre a riposarsi, ha sperimentato tanto. “Sbaglierò anche molto - ha detto alla vigilia dell’esordio di Pechino -. Ma è necessario per migliorare ancora”.

Sinner, le sue certezze

Dunque in attesa di scoprire su cosa ha lavorato per cercare di riprendersi la posizione numero uno da qui a Torino, Jannik può ripartire anche da tante certezze. Perché se è vero che la matematica non è un’opinione, allora i dati dell’ultimo anno ci consegnano un Sinner ‘granitico’ nei fondamentali. Secondo i dati raccolti da Tennis Data Innovations ed elaborati da Tennis Viz, è il n. 1 per la qualità di colpi sul dritto e sul rovescio, così come sulla risposta. Su una scala da 1 a 10 che mischia velocità, rotazione, profondità e vicinanza alle righe laterali, il dritto ha un punteggio di 8.79, mentre il colpo bimane si assesta a 8.44. La risposta, in ultimo, è a 8.07. Insomma, si rasenta la perfezione. E non finisce qua, perché Sinner è primo anche per quanto riguarda il tasso di “conversione”, ovvero la percentuale di punti vinti quando può giocare il punto in una posizione favorevole, dunque in attacco. L’azzurro riesce così a portare a casa il punto quasi 3 volte su 4 (74,1%). Ma nessuno ha mai avuto dubbi sulle qualità di Jannik, capace nell’ultimo anno di rimanere al primo posto della classifica per 65 settimane e vincere i suoi primi quattro slam della carriera. Alcaraz continua a essere avanti di due Major e ora sarà lui a difendere la vetta della classifica per un duello che se oggi è a distanza, tornerà a essere ravvicinato a Shanghai e forse a Parigi Bercy, prima di Torino. E chissà che poi non possa esserci anche un ultimo scontro in Coppa Davis per un inedito assoluto, quello con le maglie delle rispettive nazionali. Carlos ha già detto che ci sarà, Jannik ancora no.