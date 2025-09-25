Sinner e il piano per tornare numero 1: c'è un dato che fa ben sperare Jannik (e tremare Alcaraz)

Con il ritorno in campo all' Atp 500 di Pechino è ufficialmente iniziata la missione di Jannik Sinner verso la nuova conquista della prima posizione del ranking mondiale. Il tennista azzurro è reduce dalla sconfitta rimediata nella finale degli US Open per mano di Carlos Alcaraz , che gli è costata proprio il numero uno del mondo. Nella capitale cinese, Sinner dovrà difendere la finale raggiunta lo scorso anno e la sua corsa partirà contro Marin Cilic al primo turno, mentre Alcaraz sarà di scena a Tokyo , dove farà il suo esordio contro Sebastian Baez per provare ad allungare in classifica.

Sinner e il piano per tornare numero uno

Dopo Pechino, sia Sinner che Alcaraz parteciperanno al Masters 1000 di Shanghai per avviarsi verso la fine della stagione che terminerà, per quanto riguarda il circuito maggiore, con le Nitto Atp Finals di Torino. Nel mezzo, l'azzurro ha deciso di aggiungere al suo calendario l'Atp 500 di Vienna prima del Masters 1000 di Parigi-Bercy. I precedenti fanno ben sperare per Sinner, che, dati alla mano dal 2021 al 2024, ha un rendimento molto migliore rispetto ad Alcaraz nei tornei che vanno da qui fino a novembre. L'altoatesino ha collezionato l'81% di vittorie con 6 titoli messi in bacheca, proprio nel finale di stagione, mentre per lo spagnolo è arrivato solamente il 64% di successi e un trofeo.