Sinner-Atmane, secondo turno Atp 500 Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il numero due del mondo, al ritorno in campo dopo la finale degli US Open, ha iniziato la sua corsa nel torneo cinese con la vittoria su Marin Cilic
Sinner-Atmane, secondo turno Atp 500 Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv© Getty Images
2 min

Al rientro in campo dopo la sconfitta rimediata nella finale degli US Open, Jannik Sinner è ripartito con una vittoria nell'ATP 500 di Pechino. Il numero due del mondo ha sconfitto all'esordio Marin Cilic con il netto punteggio di 6-2 6-2 riuscendo a staccare il pass per il secondo turno, dove affronterà il francese numero 68 del mondo Terence Atmane, che all'esordio ha invece avuto la meglio su Zhizhen Zhang.

Sinner-Atmane, data e orario del match

Il match tra Sinner e Atmane, valido per il secondo turno dell'ATP 500 di Pechino, è in programma sul Capital Group Diamond nella giornata di sabato 27 settembre con orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e Atmane

C'è un solo precedente tra Sinner e Atmane, quello andato in scena quest'anno nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati che ha visto l'azzurro imporsi con il punteggio di 7-6(4) 6-2.

Dove vedere il match in tv

Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. L'incontro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp 500 Pechino, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 31.320

SECONDO TURNO – $ 58.735

QUARTI DI FINALE – $ 110.030

SEMIFINALE – $ 215.360

FINALE – $ 404.105

VINCITORE – $ 751.075

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

