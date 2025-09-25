Alcaraz e il commento preoccupato dopo l'infortunio alla caviglia: "Mi sono spaventato" 

Carlos Alcaraz ha iniziato con il piede giusto la sua avventura nell' Atp 500 di Tokyo , battendo all'esordio Sebastian Baez con il punteggio di 6-4 6-2 e riuscendo a guadagnare l'accesso al secondo turno del torneo, dove affronterà Zizou Bergs . Nonostante il successo, il numero uno al mondo ha vissuto attimi di paura per una distorsione alla caviglia che in un primo momento sembrava poter far temere il peggio. Dopo un cambio di direzione lo spagnolo, nel corso del quinto game del primo set, si era accasciato a terra chiedendo l'intervento del fisioterapista, ma al ritorno sul terreno di gioco è tornato a muoversi normalmente portando a termine la partita.

Alcaraz sull'infortunio alla caviglia

"Ho avuto paura, non mentirò - ha spiegato lo spagnolo al termine del match -. Ho sentito qualcosa alla caviglia ed ero preoccupato. Nei primi cinque minuti ho pensato che non avrei continuato. Non mi sentivo per niente bene all'inizio e sono felice di essere riuscito a giocare dopo quello che è successo. Ho finito la partita giocando un tennis abbastanza buono. Vedremo come andranno le cose nei prossimi giorni. Proverò a recuperare sperando di poter esprimere il livello necessario per competere. Farò il possibile per essere pronto in vista del prossimo turno. Diciamo che sono stato sfortunato".