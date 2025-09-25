Sinner e la risposta tra team Conrad o team Jeremiah: dopo un mese su Tik Tok è ancora virale. E il film...

Gli ingredienti per un mix esplosivo ci sono tutti: Jannik Sinner, il tennista più popolare al mondo insieme a Carlos Alcaraz e Nole Djokovic . La serie del momento, negli Stati Uniti e non solo. Un finale in teoria chiuso, in realtà apertissimo visto che presto, dopo tre stagioni, ci sarà un film. Un video diventato virale su TikTok per la domanda - gettonatissima - e la risposta: esilarante. È passato quasi un mese ma, ancora oggi, il video che vede Jannik Sinner a dir poco spaesato alla domanda: "Team Conrad o Team Jeremiah" è viralissimo. Di cosa si tratta: i teen di mezzo mondo, e non solo, lo sanno. Per gli altri ecco una rapida, ma essenziale, spiegazione.

Team Conrad o team Jeremiah: il pensiero di Sinner su "L'estate nei tuoi occhi"

C'è una serie che in Italia, su Prime Video, si chiama: "L'estate nei tuoi occhi" mentre nel resto del mondo è: "The summer i turned pretty". La storia, che si evolve in tre stagioni, racconta di una ragazza, Belly, indecisa tra due fratelli simili solo negli occhi, azzurrissimi, ma opposti in tutto. Conrad: serio, posato, sicuro di sé nel presente e nel futuro. Jeremiah: più incerto, distratto, indeciso e inaffidabile. Lungo tutte le tre stagioni Belly è a dir poco volubile: da bambina a giovane donna di 22 anni, la ragazza cambia look, vita, continente e abitudini, ma non il suo dilemma interiore. Talmente tanto forte il dubbio - in lei e negli spettatori - che per le ultime, decisive, scene, gli sceneggiatori hanno spedito a Parigi tutti i protagonisti e hanno girato scene fake e altre realmente utilizzate. Chi ha scelto alla fine Belly tra i due fratelli? Qui non faremo spoiler. Anche perché Sinner, che alla domanda del profilo social dell'Atp ha detto: "Non capisco", non ha evidentemente visto la serie. Non sia mai gli venisse voglia, perché togliergli la sorpresa? Chi sarà il preferito? Tra l'altro, se Jannik volesse, oltre alle tre stagioni, può leggere una sintesi e dedicarsi al film in uscita tra qualche mese. Sarà quello, pare, il vero finale. E chissà che al prossimo Slam non arrivi la risposta.