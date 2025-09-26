Paolini-Sevastova diretta China Open: segui il debutto di Jasmine

Jasmine Paolini affronta Anastasia Sevastova nel secondo turno del WTA 1000 di Pechino 2025. La numero uno d’Italia torna in campo dopo aver guidato la nazionale al trionfo in Billie Jean King Cup a Shenzen. Un successo che potrebbe rappresentare una preziosa iniezione di fiducia per la toscana in vista del rush finale di stagione. Tutti gli aggiornamenti.
9:14
La McNally pareggia: è 1-1 contro la Rybakina
Slitta ancora l’inizio del match di Jasmine Paolini. Sul Lotus Court deve finire il match tra l’americana e la kazaka. Siamo sull’1-1.
9:02
Paolini punta alle Finals
Da Pechino prende il via la corsa di Jasmine Paolini verso le Finals. L’azzurra occupa attualmente la nona posizione nella Race to Riyadh con 3526 punti, a 225 lunghezze da Elena Rybakina, ottava in classifica. Poco più avanti si trovano Jessica Pegula (4209) e Mirra Andreeva (4189).
8:45
Paolini in campo dopo Rybakina-McNally
L’azzurra attende ancora. Si gioca sul Lotus Court il match tra la Rybakina e McNally. Al momento si sta giocando il secondo set.
8:29
Paolini, con Pizzorno un aiuto in più
Da alcuni giorni Jasmine Paolini si sta allenando con il supporto di Danilo Pizzorno, tecnico specializzato in videoanalisi ed ex collaboratore di Liudmila Samsonova. Pizzorno conosce la tennista toscana da molti anni e, pur non figurando ufficialmente al suo fianco in campo, la affianca nel percorso tecnico già dal giugno 2020.
8:16
Paolini pronta al match contro la Sevastova
Il match della Paolini è in programma al termine della sfida tra la Rybakina e la McNally.
Pechino