Super Cobolli a Pechino: battuto Rublev in due set all'esordio

Non poteva sperare in un debutto migliore Flavio Cobolli, che nel suo primo match nell'ATP 500 di Pechino ha eliminato contro pronostico il russo Andrey Rublev, sesta testa di serie. Prestazione di grande carattere e maturità da parte dell'azzurro, capace di prevalere con il punteggio di 7-6(3) 6-3 in un'ora e 53 minuti di gioco. Cobolli conferma l'ottimo feeling con il torneo cinese, dove lo scorso anno si spinse fino ai quarti, ma soprattutto si conferma un avversario molto scomodo per Rublev. Quest'anno i due si erano già affrontati nella finale dell'ATP 500 di Amburgo, su terra rossa, e a trionfare era stato proprio Flavio. Il romano si gode così l'accesso al secondo turno, dove attende il vincente del match Tien-Cerundolo, consapevole che in caso di vittoria potrebbe regalarsi un derby azzurro contro Lorenzo Musetti. C'è da precisare, però, che il carrarino non ha un tabellone in discesa: Mpetshi Perricard e poi uno tra Bublik e Mannarino.