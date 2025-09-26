Sinner rientra, ma la Coppa Davis è sempre più lontana

Diciannove giorni dopo la finale persa a New York, Jannik Sinner torna e spazza Cilic in due set. E la novità non è tanto quella, perché nessuno aveva dubbi sulla sfida contro il croato, ma pronti via l’azzurro ha mostrato una prima nuova versione di sé. D’altronde dopo gli Us Open persi lo aveva detto che avrebbe dovuto cambiare qualcosa per migliorare ancora e tornare al n.1. Dunque ora il focus dell’altoatesino è quello di chiudere al me