Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Sinner, Alcaraz e la lettera degli altri tennisti: chiedono più soldi e riforme. Ma Djokovic...

I top 10 maschili e femminili hanno inviato un secondo messaggio agli Slam, avanzando tre richieste specifiche: c'è una sola novità tra i firmatari, riguarda Nole
3 min

I migliori tennisti al mondo continuano a puntare il dito contro i quattro tornei dello Slam. Dopo una prima lettera inviata lo scorso 21 marzo, in cui Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e tutti gli altri top 10 maschili (oltre a 9 delle top 10 femminili, esclusa Elena Rybakina) chiedevano una riforma, relativa principalmente a una spartizione più equa dei guadagni, ci sono novità importanti. Secondo quanto rivelato dal The Athletic, il 30 luglio è stata spedita una seconda lettera in cui i giocatori avanzano tre specifiche richieste agli Slam. Innanzitutto contribuire al benessere dei giocatori e creare un fondo per migliorare le pensioni, l'assistenza sanitaria e i sussidi di maternità. Poi un aumento del montepremi complessivo in proporzione alle entrate, dal 16% al 22% entro il 2030. E infine la formazione di un Consiglio dei Giocatori da consultare in merito alle decisioni principali, come ad esempio il recente ampliamento dei tornei a 15 giorni.

Chi ha firmato e chi no (e l'eccezione Djokovic)

Nonostante tra i firmatari ci siano - e ci siano stati - perlopiù coloro che stazionano in top 10, si tratta in realtà di richieste volte a migliorare le condizioni di tutti i tennisti. Non è difficile immaginare che un aumento del prize money faccia molta più gola al numero 100 del ranking che non a Sinner o Alcaraz. Il The Athletic ha però svelato alcune novità importanti in merito a chi ha firmato questa lettera. Se quella di marzo poteva contare sulla firma dei dieci top 10 ATP e di nove delle top 10 WTA (con Rybakina sostituita da Mirra Andreeva, allora numero 11), questa volta sono stati ben tre i top 10 a non firmare. Una è Rybakina, l'altro è Karen Khachanov - entrato in top 10 grazie alla finale raggiunta in Canada - e il terzo è Novak Djokovic. Il serbo è quindi l'unico giocatore ad aver firmato la prima lettera che non fa invece parte dei firmatari della seconda. Figurano invece i nomi di Jack Draper, Lorenzo Musetti, Ben Shelton, Frances Tiafoe e Amanda Anisimova, considerando i ranking ATP e WTA di fine luglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Paolini, risate dopo la richiesta inaspettataSinner, cosa ha detto sulla Coppa Davis