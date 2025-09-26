Sinner, Alcaraz e la lettera degli altri tennisti: chiedono più soldi e riforme. Ma Djokovic...

I migliori tennisti al mondo continuano a puntare il dito contro i quattro tornei dello Slam . Dopo una prima lettera inviata lo scorso 21 marzo , in cui Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e tutti gli altri top 10 maschili (oltre a 9 delle top 10 femminili, esclusa Elena Rybakina) chiedevano una riforma , relativa principalmente a una spartizione più equa dei guadagni, ci sono novità importanti. Secondo quanto rivelato dal The Athletic, il 30 luglio è stata spedita una seconda lettera in cui i giocatori avanzano tre specifiche richieste agli Slam . Innanzitutto contribuire al benessere dei giocatori e creare un fondo per migliorare le pensioni , l'assistenza sanitaria e i sussidi di maternità. Poi un aumento del montepremi complessivo in proporzione alle entrate, dal 16% al 22% entro il 2030. E infine la formazione di un Consiglio dei Giocatori da consultare in merito alle decisioni principali, come ad esempio il recente ampliamento dei tornei a 15 giorni.

Chi ha firmato e chi no (e l'eccezione Djokovic)

Nonostante tra i firmatari ci siano - e ci siano stati - perlopiù coloro che stazionano in top 10, si tratta in realtà di richieste volte a migliorare le condizioni di tutti i tennisti. Non è difficile immaginare che un aumento del prize money faccia molta più gola al numero 100 del ranking che non a Sinner o Alcaraz. Il The Athletic ha però svelato alcune novità importanti in merito a chi ha firmato questa lettera. Se quella di marzo poteva contare sulla firma dei dieci top 10 ATP e di nove delle top 10 WTA (con Rybakina sostituita da Mirra Andreeva, allora numero 11), questa volta sono stati ben tre i top 10 a non firmare. Una è Rybakina, l'altro è Karen Khachanov - entrato in top 10 grazie alla finale raggiunta in Canada - e il terzo è Novak Djokovic. Il serbo è quindi l'unico giocatore ad aver firmato la prima lettera che non fa invece parte dei firmatari della seconda. Figurano invece i nomi di Jack Draper, Lorenzo Musetti, Ben Shelton, Frances Tiafoe e Amanda Anisimova, considerando i ranking ATP e WTA di fine luglio.