Paolini-Kenin, terzo turno Wta Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

La numero uno d'Italia ha inaugurato il suo cammino con una comoda vittoria ai danni di Sevastova: ecco quello che c'è da sapere sul suo prossimo match
2 min

Jasmine Paolini ha cominciato nel migliore dei modi la sua avventura nel WTA 1000 di Pechino. Fresca di trionfo a Shenzhen in Billie Jean King Cup, l'azzurro ha ageolmente piegato la lettone Anastasia Sevastova per 6-1 6-3. Così facendo ha raggiunto il terzo turno in Cina, eguagliando il risultato dello scorso anno e mettendo in cascina punti importanti in ottica WTA Finals. Al terzo turno se la vedrà contro l'americana Sofia Kenin, testa di serie #27, che all'esordio ha lasciato solamente sei giochi alla russa Polina Kudermetova. Jasmine partirà ampiamente favorita, ma non dovrà sottovalutare il match, anche perché in carriera non ha mai battuto la campionessa dell'Australian Open 2020.

Paolini-Kenin, quando si gioca l'incontro

Il match di terzo turno del WTA 1000 di Pechino tra Jasmine Paolini e Sofia Kenin andrà in scena nella giornata di domenica 28 settembre con orario e campo ancora da definire.

Paolini-Kenin, i precedenti tra le due

Jasmine ha sempre perso in carriera contro la giocatrice statunitense. E non ha mai vinto neppure un set. Ko nel 2019 sulla terra rossa di Roma (6-1 6-2) e sul cemento di Guangzhou (7-5 6-1), è stata sconfitta anche nel confronto più recente, quest'anno sul veloce a Dubai (6-4 6-0).

Dove vedere il match in diretta tv

La sfida di Jasmine Paolini sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Supertennis, ma anche sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà infine visibile in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.

WTA 1000 Pechino, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 23.760

SECONDO TURNO – $ 35.260

TERZO TURNO – $ 60.400

OTTAVI DI FINALE – $ 103.225

QUARTI DI FINALE – $ 189.075

SEMIFINALE – $ 332.160

FINALISTA – $ 597.890

VINCITRICE – $ 1.124.380

