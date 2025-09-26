Paolini-Kenin, terzo turno Wta Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jasmine Paolini ha cominciato nel migliore dei modi la sua avventura nel WTA 1000 di Pechino. Fresca di trionfo a Shenzhen in Billie Jean King Cup, l'azzurro ha ageolmente piegato la lettone Anastasia Sevastova per 6-1 6-3. Così facendo ha raggiunto il terzo turno in Cina, eguagliando il risultato dello scorso anno e mettendo in cascina punti importanti in ottica WTA Finals. Al terzo turno se la vedrà contro l'americana Sofia Kenin, testa di serie #27, che all'esordio ha lasciato solamente sei giochi alla russa Polina Kudermetova. Jasmine partirà ampiamente favorita, ma non dovrà sottovalutare il match, anche perché in carriera non ha mai battuto la campionessa dell'Australian Open 2020.