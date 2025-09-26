Paolini-Kenin, terzo turno Wta Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jasmine Paolini ha cominciato nel migliore dei modi la sua avventura nel WTA 1000 di Pechino. Fresca di trionfo a Shenzhen in Billie Jean King Cup, l'azzurro ha ageolmente piegato la lettone Anastasia Sevastova per 6-1 6-3. Così facendo ha raggiunto il terzo turno in Cina, eguagliando il risultato dello scorso anno e mettendo in cascina punti importanti in ottica WTA Finals. Al terzo turno se la vedrà contro l'americana Sofia Kenin, testa di serie #27, che all'esordio ha lasciato solamente sei giochi alla russa Polina Kudermetova. Jasmine partirà ampiamente favorita, ma non dovrà sottovalutare il match, anche perché in carriera non ha mai battuto la campionessa dell'Australian Open 2020.
Paolini-Kenin, quando si gioca l'incontro
Il match di terzo turno del WTA 1000 di Pechino tra Jasmine Paolini e Sofia Kenin andrà in scena nella giornata di domenica 28 settembre con orario e campo ancora da definire.
Paolini-Kenin, i precedenti tra le due
Jasmine ha sempre perso in carriera contro la giocatrice statunitense. E non ha mai vinto neppure un set. Ko nel 2019 sulla terra rossa di Roma (6-1 6-2) e sul cemento di Guangzhou (7-5 6-1), è stata sconfitta anche nel confronto più recente, quest'anno sul veloce a Dubai (6-4 6-0).
Dove vedere il match in diretta tv
La sfida di Jasmine Paolini sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Supertennis, ma anche sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà infine visibile in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.
WTA 1000 Pechino, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 23.760
SECONDO TURNO – $ 35.260
TERZO TURNO – $ 60.400
OTTAVI DI FINALE – $ 103.225
QUARTI DI FINALE – $ 189.075
SEMIFINALE – $ 332.160
FINALISTA – $ 597.890
VINCITRICE – $ 1.124.380