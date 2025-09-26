Musetti-Mannarino, secondo turno Atp Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti ha inaugurato con una vittoria, la quarta in carriera contro Giovanni Mpetshi Perricard , il suo percorso nell' ATP 500 di Pechino . Nonostante il 3-0 nei precedenti, non è stato un esordio facile per il carrarino, che ha impiegato tre set per battere l'avversario con il punteggio di 7-6 6-7 6-4 . Ciò che contava però era vincere e Musetti l'ha fatto, lasciandosi alle spalle la deludente sconfitta in finale a Chengdu contro Tabilo . Lorenzo, che in mente ha sempre le ATP Finals di Torino - obiettivo sempre più vicino considerando che ogni successo frutta punti preziosi - affronterà al secondo turno un altro avversario transalpino. Si tratta di Adrian Mannarino , proveniente dalle qualificazioni e vittorioso a sorpresa su Alexander Bublik.

Musetti-Mannarino, data e orario del match

Il match di secondo turno tra Musetti e Mannarino, valido per l'ATP 500 di Pechino, è in programma domenica 28 settembre con orario e campo ancora da definire.

Musetti-Mannarino, i precedenti

In parità i confronti diretti tra Musetti e Mannarino. Il francese ha vinto nel 2023 a Indian Wells, mentre l'azzurro ha avuto la meglio lo scorso anno a Chengdu.

Dove vedere il match di Musetti in tv

Il match di secondo turno di Lorenzo Musetti sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. L'incontro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

ATP Pechino, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 31.320

SECONDO TURNO – $ 58.735

QUARTI DI FINALE – $ 110.030

SEMIFINALE – $ 215.360

FINALE – $ 404.105

VINCITORE – $ 751.075