Medvedev, lo sfogo fa discutere: "Il tennis mi fa impazzire, mi rende mentalmente instabile"

Medvedev: "Sto cercando di ritrovare il mio livello"

"Siamo in un periodo di test fino alla fine della stagione. Per ora, tutto è fantastico, è molto divertente lavorare con i miei nuovi coach. Non siamo ancora sicuri sul mio miglior livello di gioco, ma sto cercando di ritrovarlo. Mi è mancata la dedizione, qualcosa che forse non avevo abbastanza. Ma ho fiducia: a Monaco, senza tornei e senza stress, sono stato in grado di mostrare un livello di tennis eccezionale. E so di averlo dentro di me. Devo trovare un modo per dimostrarlo nei tornei, in campo". Queste le prime parole di Medvedev, crollato alla 18ª posizione nel ranking mondiale dopo essere stato il numero uno del mondo pochi anni fa.

Medvedev: "Il tennis mi fa impazzire"

Pesa tantissimo l'ultimo e negativo anno, dove Medvedev si è reso più volte protagonista di sfoghi in campo: "La cosa più difficile del tennis, e mi dispiace perché forse sto esagerando, è che a volte ci si può comportare un po' come matti in campo. Molti giocatori dilettanti me lo dicono quando sono in Francia o a Monaco. Mi dicono: 'Guarda, sono proprio come te. Sono un ragazzo calmo nella mia vita, quando viaggio sono calmo, quando litigo con mia moglie sono calmo... ma quando gioco a tennis impazzisco, perdo la testa'. Il tennis può farci impazzire. Mi fa impazzire. Perché ho avuto un brutto anno? Non ho una risposta chiara. Potrebbe essere a causa della mia seconda figlia. Potrebbe essere a causa della mia relazione con Cervara. Potrebbe essere perché sono un po' più grande e ho iniziato a pensare di più rispetto a quando ero più giovane. Potrei essere stato sfortunato, o forse non mi sentivo bene fisicamente in certi tornei. Non lo so, non ho una risposta chiara. Sto cercando un modo per mostrare a tutti che sono in grado di fare di nuovo grandi cose".