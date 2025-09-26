Six Kings Slam, ecco il tabellone: con chi esordirà Sinner e quando potrà incontrare Alcaraz

È stato presentato il tabellone principale del Six King Slam, torneo arrivato alla seconda edizione e che lo scorso anno ha visto il successo di Jannik Sinner. Da regolamento i due tennisti con più titoli Slam hanno ottenuto il privilegio di saltare il primo pturno e partire direttamente dalle semifinali: si tratta di Novak Djokovic (24 major in carriera) e Carlos Alcaraz, che grazie al successo agli Us Open ha raggiunto quota sei.