Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Musetti chiede scusa dopo la frase urlata in campo contro i tifosi cinesi: “Era un momento…”

Il carrarino è riuscito a gestire il nervosismo per battere al primo turno dell'Atp 500 di Pechino il francese Giovanni Mpetshi Perricard
Musetti chiede scusa dopo la frase urlata in campo contro i tifosi cinesi: “Era un momento…”© Getty Images
2 min

Nonostante le tante difficoltà, alla fine Lorenzo Musetti ce l'ha fatta ad approdare al secondo turno dell'Atp 500 di Pechino. Reduce dalla finale persa a Chengdu, il tennista carrarino si è imposto su Giovanni Mpetshi Perricard per guadagnare la sfida con un altro francese, Adrian Mannarino, che metterà in palio un posto nei quarti di finale. Non sono mancati i momenti di sconforto per l'azzurro, che in un frangente della partita se l'è anche presa con i tifosi cinesi urlando: "Questi fo****ti cinesi... stanno sempre a tossire". Una frase che ha scatenato l'ira dei social e che ha portato Musetti a scusarsi per l'accaduto. 

Musetti, le scuse dopo la frase in campo

"Cari tifosi cinesi - ha scritto l'azzurro sui social -. Vorrei scusarmi sinceramente per quello che ho detto ieri, in preda alla frustrazione, durante la mia partita. Le mie parole erano rivolte solo ad alcuni spettatori che tossivano ripetutamente e disturbavano il gioco. Non erano in alcun modo rivolte al popolo cinese. È successo in un momento di stress e tensione al secondo tie-break, ma questa non è una scusa. Mi rendo conto che il modo in cui mi sono espresso è stato sbagliato e inappropriato, e ha ferito i sentimenti di molti tifosi cinesi. Me ne pento profondamente e provo profondo rimorso. Ho sempre ammirato il popolo cinese e apprezzo molto giocare nel vostro Paese. Torno in Cina dal 2018 e mi sento sempre molto benvenuto. Sono grato per l'incredibile supporto che ricevo costantemente e per i tanti tifosi che ho in Cina. Ancora una volta, mi dispiace davvero tanto. Vi rispetto profondamente, mi sento a casa qui e apprezzo il calore e la gentilezza che ho sempre ricevuto da voi".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Six Kings Slam, ecco il tabelloneMedvedev, lo sfogo fa discutere