Sinner vince uno scambio pazzesco in Cina: la reazione sconfortata di Atmane è inaspettata

Jannik Sinner torna in campo dopo il successo all'esordio con Marin Cilic per la partita che mette in palio un posto nei quarti di finale dell' Atp 500 di Pechino contro il francese Terence Atmane , avversario già affrontato e battuto quest'anno in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati . Il numero due del mondo è riuscito a conquistare il primo set mettendo a segno il break nel terzo game e riuscendo a conservare il vantaggio fino alla fine del parziale, nonostante le cinque palle break che è stato costretto ad annullare.

Sinner, lo scambio pazzesco vale il primo set

Un game complicato quello che ha portato il campione azzurro a conquistare il parziale d'apertura, durante il quale ha dovito annullare tre palle break prima di chiudere al secondo set point. Dopo aver cancellato una chance all'avversario, Sinner si è reso autore di un grande scambio martellando sul dritto di Atmane e poi cambiando sul rovescio del francese, che non è più riuscito a contenere le trame dell'azzurro e si è accasciato a terra tra gli applausi del pubblico cinese.