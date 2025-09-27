Sinner-Marozsan, quarti di finale Atp 500 Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Un altro passo verso il titolo per Jannik Sinner all'Atp 500 di Pechino. Dopo il successo all'esordio su Marin Cilic, il numero due del mondo si è imposto su Terence Atmane con il punteggio di 6-4 5-7 6-0 per guadagnare la sfida con l'ungherse Fabian Marozsan, avversario già battuto lo scorso anno sull'erba di Halle.
Sinner-Marozsan, data e orario del match
Il match tra Sinner e Marozsan, valido per i quarti di finale dell'Atp 500 di Pechino, è in programma sul Capital Group Diamond nella giornata di lunedì 28 settembre con orario ancora da definire.
I precedenti tra Sinner e Marozsan
C'è un solo precedente tra Sinner e Marozsan, quello andato in scena al secondo turno dell'Atp 500 di Halle del 2024 che ha visto l'azzurro imporsi con il punteggio di 6-4 6-7(3) 6-3.
Dove vedere il match in tv
Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. L'incontro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Atp 500 Pechino, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 31.320
SECONDO TURNO – $ 58.735
QUARTI DI FINALE – $ 110.030
SEMIFINALE – $ 215.360
FINALE – $ 404.105
VINCITORE – $ 751.075