Sinner-Marozsan, quarti di finale Atp 500 Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sinner-Marozsan, data e orario del match

Il match tra Sinner e Marozsan, valido per i quarti di finale dell'Atp 500 di Pechino, è in programma sul Capital Group Diamond nella giornata di lunedì 28 settembre con orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e Marozsan

C'è un solo precedente tra Sinner e Marozsan, quello andato in scena al secondo turno dell'Atp 500 di Halle del 2024 che ha visto l'azzurro imporsi con il punteggio di 6-4 6-7(3) 6-3.

Dove vedere il match in tv

Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. L'incontro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp 500 Pechino, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 31.320

SECONDO TURNO – $ 58.735

QUARTI DI FINALE – $ 110.030

SEMIFINALE – $ 215.360

FINALE – $ 404.105

VINCITORE – $ 751.075