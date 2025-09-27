A Pechino Sinner cade, tutto il pubblico in ansia. Poi il gesto che dice tutto

Momenti di apprensione per Jannik Sinner nel corso del match contro Terence Atmane , valido per il secondo turno dell' Atp 500 di Pechino . Dopo aver conquistato il primo set con il punteggio di 6-4, il numero due del mondo ha sprecato in due occasioni il vantaggio di un break nel secondo consentendo al francese di rientrare e anche di portate la partita al terzo set. Proprio nel parziale decisivo, nel secondo game, Sinner è caduto a terra dopo uno scambio suscitando l'ansia dei tifosi.

Sinner a terra, ma si rialza e rassicura tutti

Al termine di uno scambio che gli avrebbe consentito di chiudere il secondo gioco del terzo set e di portarsi avanti 2-0, Sinner è caduto a terra nel tentativo di un cambio di direzione dopo un bel dritto di Atmane, che ha così provato a riaprire un game poi comunque perso. Il campione azzurro si è accasciato al suolo, ma ha comunque rassicurato tutti dopo essersi rialzato facendo il gesto del pollice alzato per scongiurare un problema di qualsiasi natura.