A Pechino Sinner cade, tutto il pubblico in ansia. Poi il gesto che dice tutto

Il numero due del mondo è andato a terra nel corso del terzo set della sfida con Terence Atmane, valida per il secondo turno del torneo cinese
A Pechino Sinner cade, tutto il pubblico in ansia. Poi il gesto che dice tutto
Momenti di apprensione per Jannik Sinner nel corso del match contro Terence Atmane, valido per il secondo turno dell'Atp 500 di Pechino. Dopo aver conquistato il primo set con il punteggio di 6-4, il numero due del mondo ha sprecato in due occasioni il vantaggio di un break nel secondo consentendo al francese di rientrare e anche di portate la partita al terzo set. Proprio nel parziale decisivo, nel secondo game, Sinner è caduto a terra dopo uno scambio suscitando l'ansia dei tifosi. 

Sinner a terra, ma si rialza e rassicura tutti

Al termine di uno scambio che gli avrebbe consentito di chiudere il secondo gioco del terzo set e di portarsi avanti 2-0, Sinner è caduto a terra nel tentativo di un cambio di direzione dopo un bel dritto di Atmane, che ha così provato a riaprire un game poi comunque perso. Il campione azzurro si è accasciato al suolo, ma ha comunque rassicurato tutti dopo essersi rialzato facendo il gesto del pollice alzato per scongiurare un problema di qualsiasi natura.

