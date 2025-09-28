Jasmine Paolini scende in campo stamattina per il match valido per i sedicesimi di finale del WTA 1000 di Pechino. Adesso il coefficiente di difficoltà si alza perché avrà di fronte Sofia Kenin, la numero 27 del mondo, mai superata in carriera. Segui la partita in diretta.
10:45
Un altro break per l'azzurra: 5-1
Ai vantaggi Paolini mette le mani virtualmente sul primo set. Kenin in confusione con una palla corta che finisce in rete.
10:37
Prova di forza di Paolini: 4-1
Funziona la battuta di Jasmine (40-15): decisiva la risposta larga di dritto di Kenin dopo un doppio fallo.
10:36
Kenin risponde: 3-1
Game a senso unico (40-15): la statunitense interrompe il dominio azzurro.
10:30
Aggressiva Jasmine: 3-0
Game lunghissimo. Ai vantaggi la toscana fa sua la contesa con un dritto imprendibile lungolinea.
10:25
Break per Paolini: 2-0
Subito break. La toscana vince il secondo game (15-40) sfruttando anche due doppio fallo di Kenin.
10:22
Paolini parte forte: 1-0
Il primo game si tinge di azzurro. Jasmine tiene il servizio (40-30) e chiude senza problemi aprendo il dritto.
10:18
Batte Jasmine, inizia la partita
La sfida contro Kenin è cominciata.
10:17
La race per le WTA Finals
Rybakina ha perso a Pechino, quindi Paolini ha la possibilità, andando avanti nel torneo, di portarsi in una posizione che le permetterebbe di partecipare alle WTA Finals.
10:14
Paolini-Kenin, ci siamo
Foto di rito e riscaldamento in corso. La partita che mette in palio gli ottavi di finale a Pechino inizierà a breve.
10:08
Paolini contro il passato
Jasmine non ha mai vinto un set contro Kenin in carriera: oggi proverà a spezzare questo trend negativo.
9:57
Campo libero a Pechino
Gauff batte Fernandez al terzo set (6-4, 4-6, 7-5). Adesso può iniziare la sfida di Paolini, dopo il riscaldamento.
9:44
Gauff e Fernandez ancora in campo
Tirato il terzo set della partita in corso (5-5 al momento): Jasmine dovrà aspettare prima di scendere in campo.
9:27
Paolini scoppia a ridere in Cina
L'azzurra viene sorpresa dalla domanda ma se la cava benissimo, riscuotendo l'approvazione del pubblico di casa. LEGGI TUTTO
9:24
Kenin ok all’esordio
Buona la prima in Cina anche per la statunitense, che ha battuto Kudermetova per 2-0 (6-4, 6-2).
9:13
L’esordio convincente di Paolini
Jasmine al primo turno ha superato agilmente Sevastova per 2-0 (6-1, 6-3), chiudendo il match in appena 1 ora e 11 minuti. Ora cerca continuità.
9:01
Slitta l'orario della partita
Gauff e Fernandez hanno appena iniziato il terzo set: la gara di Paolini inizierà al termine di questa sfida.
8:56
Jasmine favorita
A palla ferma l'azzurra parte con i favori del pronostico: lo dice la classifica mondiale.
8:53
I precedenti
Le due tenniste si sono affrontate in tre precedenti, tutti vinti da Kenin, avanti quindi per 3-0.
8:49
Paolini in tv
La partita di Jasmine Paolini sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Supertennis ma anche su Sky Sport dopo le 9.