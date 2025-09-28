Musetti vince ancora a Pechino e si scusa con i tifosi: la scritta sulla telecamera per farsi perdonare

Il match di secondo turno di Lorenzo Musetti nell' ATP 500 di Pechino è stato piuttosto particolare in termini di rapporto con il pubblico cinese. In seguito alla vittoria contro Mpetshi Perricard, l'azzurro era stato criticato per una frase pronunciata durante il tie-break del secondo set in cui si lamentava dei colpi di tosse dei tifosi. All'indomani del match si era scusato con un post sui social , ammettendo le proprie colpe, tuttavia i tifosi presenti sugli spalti del torneo di Pechino non l'hanno subito perdonato. Il suo ingresso in campo è stato infatti accompagnato da alcuni fischi , mentre durante il match non sono mancati dei colpi di tosse . Fortunatamente, però, a fine partita si sono sentiti anche degli applausi e in tanti gli hanno chiesto un autografo. Musetti , dal canto suo, ha ribadito le sue scuse.

La scritta sulla telecamera

Dopo aver sconfitto Adrian Mannarino con un doppio 6-3 in un'ora e 24 minuti di gioco, Musetti ha stretto la mano all'arbitro per poi dirigersi al centro del campo e alzare le mani verso il pubblico in segno di scuse. Quando gli è stato in seguito dato un pennarello per firmare la telecamera, Lorenzo ha scritto in maiuscolo "Sorry!!", aggiungendo un cuore in basso. Consapevole di aver un po' esagerato con la sua uscita, Musetti ha tentato di rimediare e si è scusato a più riprese. Per non correre alcun rischio, il torneo è comunque corso ai ripari e, al momento dell'uscita dal campo, lo ha fatto circondare da cinque addetti alla sicurezza.