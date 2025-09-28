Musetti e il caso dei fischi a Pechino: "Ho chiesto scusa". Ma il pubblico cinese reagisce così

I tifosi cinesi non hanno perdonato a Lorenzo Musetti la frase pronunciata nel corso del match di primo turno dell'ATP 500 di Pechino contro Giovanni Mpetshi Perricard. In un momento di forte tensione, l'azzurro era stato sopraffatto dalla frustrazione e si era lamentato per i colpi di tosse provenienti dagli spalti. Finito nel mirino del pubblico in Cina e criticato duramente sui social, Musetti aveva pubblicato un post su Instagram per chiedere scusa. Ciononostante, al momento dell'ingresso sul Lotus Court per la sfida contro Adrian Mannarino, ha ricevuto un'accoglienza piuttosto fredda. Quando lo speaker ha annunciato il suo nome, dagli spalti sono piovuti dei fischi e qualcuno ha anche fatto finta di tossire. Musetti ha incassato senza dire nulla e a fine partita ha ribadito le sue scuse, prima facendo un gesto verso il pubblico, poi nell'intervista e infine anche scrivendo "Sorry" sulla telecamera.
Le parole di Musetti
Intervenuto in conferenza stampa al termine dell'incontro, Lorenzo è tornato sull'argomento. "Ovviamente mi aspettavo questo tipo di reazione dei tifosi. Credo di essermelo meritato da un certo punto di vista, per questo a fine partita ci ho tenuto a fare le mie scuse personalmente al microfono. In aggiunta a quelle sui social, spero che possano essere apprezzate". Queste le sue dichiarazioni, raccolte da Spazio Tennis. Musetti che ha dunque riconosciuto la sua uscita infelice e ha fatto tutto il possibile per riconciliarsi con il pubblico cinese. A fine match, comunque, qualche applauso c'è stato e a Lorenzo - circondato dalla sicurezza, per motivi precauzionali - è stato anche chiesto di firmare alcuni autografi. Sarà interessante scoprire quale sarà l'atmosfera nel suo prossimo incontro, il quarto di finale contro Learner Tien, e se a distanza di 72 ore i tifosi cinesi l'avranno perdonato o meno.