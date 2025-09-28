Musetti e il caso dei fischi a Pechino: "Ho chiesto scusa". Ma il pubblico cinese reagisce così

I tifosi cinesi non hanno perdonato a Lorenzo Musetti la frase pronunciata nel corso del match di primo turno dell'ATP 500 di Pechino contro Giovanni Mpetshi Perricard. In un momento di forte tensione, l'azzurro era stato sopraffatto dalla frustrazione e si era lamentato per i colpi di tosse provenienti dagli spalti. Finito nel mirino del pubblico in Cina e criticato duramente sui social, Musetti aveva pubblicato un post su Instagram per chiedere scusa. Ciononostante, al momento dell'ingresso sul Lotus Court per la sfida contro Adrian Mannarino, ha ricevuto un'accoglienza piuttosto fredda. Quando lo speaker ha annunciato il suo nome, dagli spalti sono piovuti dei fischi e qualcuno ha anche fatto finta di tossire. Musetti ha incassato senza dire nulla e a fine partita ha ribadito le sue scuse, prima facendo un gesto verso il pubblico, poi nell'intervista e infine anche scrivendo "Sorry" sulla telecamera.