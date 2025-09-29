LIVE Musetti-Tien Atp Pechino, quarti di finale: tennis oggi in diretta

Musetti sfida Tien per i quarti di finale dell'Atp 500 di Pechino. Dopo la vittoria in due set, 6-3 6-3 con Mannarino, il tennista azzurro affronta lo statunitense, numero 52 nel ranking, che ha eliminato un Flavio Cobolli non brillante.
13:05
Musetti e Tien in campo
Musetti e Tien sono in campo per il riscaldamento, a breve inizierà la partita.
12:56
Musetti, una vittoria sarebbe preziosa per la classifica
Musetti è nono in classifica nel ranking Atp: con una vittoria oggi contro Tien, scavalcherebbe l'infortunato Draper e si porterebbe all'ottavo posto.
12:41
Musetti e i problemi con il pubblico a Pechino
Musetti è stato beccato tutto il tempo dal pubblico cinese nella sfida con Mannarino: continui colpi di tosse e buu, per via di alcune dichiarazioni non gradite. Il tennista azzurro si è poi scusato: (leggi qui). Vedremo che accoglienza riceverà oggi.
12:21
Musetti e la corsa alla Race
Musetti è stato sorpassato da De Minaur e attualmente è ottavo nella corsa alla Race per le Finals a Torino, però ha una partita in meno. Il tennista azzurro è davanti a Jack Draper, che ormai non può sorpassarlo perché hè infortunato e ha chiuso in anticipo la stagione. Il vero concorrente è Felix Auger Aliassime, e poi c'è da capire se Djokovic, al terzo posto, darà forfait per la seconda volta consecutiva.
11:59
Musetti, sorteggiato il tabellone di Shanghai: ecco chi affronterà
Nel frattempo è stato sorteggiato il tabellone per il Masters 1000 di Shanghai. Musetti parte contro l'argentino Comesana oppure un qualificato per poi sfidare magari il connazionale Luciano Darderi. L'azzurro è dal lato di Carlos Alcaraz, potrebbe affrontarlo in semifinale.
11:46
Musetti-Tien, non ci sono precedenti
Non c'è nessun precedente tra Musetti e Tien, è la prima volta che si affrontano.
11:45
Musetti-Tien, inizio previsto non prima delle 13.10
L'inizio della sfida tra Musetti e Tien è previsto non prima delle 13.10 ora italiana. La sfida si giocherà sul campo Lotus Stadium, il secondo in ordine di importanza.
11:44
Tifosi cinesi e Musetti, pace fatta
Dopo le scuse pubbliche al termine della sfida con Mannarino, alcuni tifosi cinesi hanno chiesto un autografo a Musetti.
