LIVE Musetti-Tien Atp Pechino, quarti di finale: tennis oggi in diretta

Il tennista azzurro ha battuto 6-3 6-3 Mannarino e fatto pace con il pubblico cinese dopo le polemiche. Segui la cronaca in tempo reale
1° Set9/29/2025, ore 11:10
Learner Tien Ranking: 52
0
0
40
40
0
0
Lorenzo Musetti Ranking: 9
Valerio Minutiello
4 min
Aggiorna

Musetti sfida Tien per i quarti di finale dell'Atp 500 di Pechino. Dopo la vittoria in due set, 6-3 6-3 con Mannarino, il tennista azzurro affronta lo statunitense, numero 52 nel ranking, che ha eliminato un Flavio Cobolli non brillante.

 

 

13:05

Musetti e Tien in campo

Musetti e Tien sono in campo per il riscaldamento, a breve inizierà la partita. 

12:56

Musetti, una vittoria sarebbe preziosa per la classifica

Musetti è nono in classifica nel ranking Atp: con una vittoria oggi contro Tien, scavalcherebbe l'infortunato Draper e si porterebbe all'ottavo posto. 

12:41

Musetti e i problemi con il pubblico a Pechino

Musetti è stato beccato tutto il tempo dal pubblico cinese nella sfida con Mannarino: continui colpi di tosse e buu, per via di alcune dichiarazioni non gradite. Il tennista azzurro si è poi scusato: (leggi qui). Vedremo che accoglienza riceverà oggi. 

12:21

Musetti e la corsa alla Race

Musetti è stato sorpassato da De Minaur e attualmente è ottavo nella corsa alla Race per le Finals a Torino, però ha una partita in meno. Il tennista azzurro è davanti a Jack Draper, che ormai non può sorpassarlo perché hè infortunato e ha chiuso in anticipo la stagione. Il vero concorrente è Felix Auger Aliassime, e poi c'è da capire se Djokovic, al terzo posto, darà forfait per la seconda volta consecutiva.

11:59

Musetti, sorteggiato il tabellone di Shanghai: ecco chi affronterà

Nel frattempo è stato sorteggiato il tabellone per il Masters 1000 di Shanghai. Musetti parte contro l'argentino Comesana oppure un qualificato per poi sfidare magari il connazionale Luciano Darderi. L'azzurro è dal lato di Carlos Alcaraz, potrebbe affrontarlo in semifinale. 

11:46

Musetti-Tien, non ci sono precedenti

Non c'è nessun precedente tra Musetti e Tien, è la prima volta che si affrontano. 

11:45

Musetti-Tien, inizio previsto non prima delle 13.10

L'inizio della sfida tra Musetti e Tien è previsto non prima delle 13.10 ora italiana. La sfida si giocherà sul campo Lotus Stadium, il secondo in ordine di importanza. 

11:44

Tifosi cinesi e Musetti, pace fatta

Dopo le scuse pubbliche al termine della sfida con Mannarino, alcuni tifosi cinesi hanno chiesto un autografo a Musetti. 

 

Pechino 

 

 

Musetti-Tien LIVE