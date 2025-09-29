Il brutto gesto del pubblico cinese che non perdona Musetti e infierisce dopo il ritiro: cosa è successo

È terminata con un ritiro la corsa di Lorenzo Musetti nell' ATP 500 di Pechino . Approdato ai quarti di finale grazie ai successi ai danni di Mpetshi Perricard e Mannarino, l'azzurro non ha potuto portare al termine il match contro Learner Tien. Dopo aver vinto il primo set per 6-4, ha perso il secondo per 6-3 e ha definitivamente alzato bandiera bianca quando era in svantaggio per 3-0 nel terzo. A fermare Musetti è stato un problema al gluteo sinistro , che ha significativamente compromesso la seconda metà dell'incontro. Da quando ha chiesto il medical time out nel secondo parziale, infatti, ha conquistato appena un game. Il desiderio di restare in campo e giocarsela era forte, ma alla fine si è dovuto arrendere. Nonostante il triste epilogo del match, al momento dell'uscita del campo di Lorenzo il pubblico cinese si è reso protagonista di un brutto gesto.

Cosa è successo tra Musetti e i tifosi

Dopo l'ormai nota uscita infelice, a cui hanno fatto seguito delle scuse - sui social, con una scritta sulla telecamera e nell'intervista a fine match - l'azzurro era stato preso di mira dal pubblico nel match contro Mannarino. I fischi e i finti colpi di tosse erano invece spariti nella sfida contro Tien, filata via lascia. Quando Musetti ha però lasciato il Lotus Court, ecco che dagli spalti i tifosi cinesi hanno ripreso a fischiare. La stretta di mano con Tien è stata infatti accompagnata da una serie di 'booo', oggettivamente fuori luogo considerato il contesto. Non si può perciò parlare di pace fatta tra Lorenzo e il pubblico della Cina. La speranza è che l'ascia di guerra possa essere seppellita in occasione del Masters 1000 di Shanghai, prossimo appuntamento del carrarino. La sua presenza non è scontata, proprio per via del problema fisico, ma farà di tutto per recuperare, anche per non rinunciare alla possibilità di ottenere punti preziosi in ottica ATP Finals.

L'occhiata glaciale di Lorenzo

Uno dei dettagli inizialmente sfuggiti è in seguito emerso grazie a un video pubblicato sui social da una persona presente allo stadio. Mentre Musetti usciva dal campo sconsolato, ha lanciato due polsini in direzione di alcuni tifosi ma non si è fermato per firmare autografi. Proprio quando stava per imboccare il tunnel che porta agli spogliatoi, i fischi sono aumentati al che Lorenzo è tornato indietro e si è fermato per qualche secondo a guardare le persone che lo stavano insultando. L'azzurro ha fulminato con lo sguardo un paio di tifosi che intonavano dei buuu, lanciando loro un'occhiataccia. Poco dopo ha accolto il consiglio della sicurezza che lo invitava ad entrare negli spogliatoi, congedandosi senza dire nulla.