Musetti, il ritiro a Pechino brucia troppo: posta sui social il momento in cui crolla a terra

Il tennista toscano senza parole dopo l'infortunio che lo ha messo fuori causa ai quarti di finale dell'Atp 500 cinese: la sua delusione in un'immagine
1 min

Non ci sono nè parole, nè imprecazioni, ma solamente un'immagine per comunicare tutta la sua frustrazione, sui social di Lorenzo Musetti, che dopo essere stato costretto al ritiro nei quarti di finale dell'Atp 500 di Pechino, sceglie la via di un silenzio carico di delusione per quello che poteva essere e che, invece, non sarà.

La foto della resa sui social di Musetti

Sul profilo Instagram del toscano, nessun commento, solamente una storia, che fissa il momento precedente al ritiro, con il fisioterapista impegnato a trattare la gamba sinistra di Musetti, durante il medical time out, chiamato come ultima spiaggia dall'azzurro. Un problema al gluteo sinistro, accusato poco dopo l'inizio del secondo set, quando era in vantaggio di un parziale e sotto di un game contro l'americano Tien. Un intervento tempestivo e professionale, che non ha però potuto evitare il ritiro di Musetti, che ha arrancato poi fino al terzo e decisivo set, alzando bandiera bianca dopo tre giochi della partita risolutiva.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

