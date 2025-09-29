Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
"Sinner o Alcaraz? No, ci sarà qualcun altro che vincerà uno Slam di sicuro...", la previsione di un allenatore fa discutere tutti

Rick Macci, famoso coach del circuito, non ha dubbi sul futuro di un tennista in particolare. E dice la sua...
2 min
ROMA - Rick Macci, uno dei coach più rinomati della storia del tennis – che in passato ha allenato campionesse come Serena e Venus Williams, Maria Sharapova, Jennifer Capriati e campioni come Andy Roddick – si è espresso con grande convinzione sul futuro del circuito maschile. In un’intervista a Tennis365, l’allenatore statunitense ha individuato in Jack Draper il giocatore destinato a interrompere il dominio di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nei tornei del Grande Slam. “Assolutamente sì, vincerà uno Slam. Non c’è dubbio”, ha dichiarato Macci. Il prossimo pronto al salto è Draper”.

Macci vota Draper per il futuro

Secondo il coach, il britannico – semifinalista agli US Open 2024, dove fu sconfitto proprio da Sinner – ha tutte le carte in regola per raggiungere il traguardo più prestigioso. “Se dovessi dire che qualcuno sta bussando alla porta, non avrei dubbi: direi Jack Draper. Per me è lui il più pronto a fare il salto di qualità. Ha caratteristiche precise: la stazza, è mancino, possiede un dritto eccezionale, un servizio potente e ha migliorato molto anche il rovescio. Fino a questo momento è stato frenato dai problemi fisici, ma la sua ascesa è evidente. Ha battuto anche Alcaraz in un torneo, quindi lo inserisco tra quelli che stanno bussando alla porta. Ha le carte in regola ed è un grande lottatore. Negli ultimi anni Draper è entrato in una nuova dimensione e tutto per lui è arrivato molto in fretta. Dategli un po’ di tempo. L’esperienza cambia tutto”.

