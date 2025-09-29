"Sinner o Alcaraz? No, ci sarà qualcun altro che vincerà uno Slam di sicuro...", la previsione di un allenatore fa discutere tutti

Macci vota Draper per il futuro

ROMA -uno dei coach più rinomati della storia del tennis – che in passato ha allenato campionesse come Serena e Venus Williams, Maria Sharapova, Jennifer Capriati e campioni come Andy Roddick – si è espresso con grande convinzione sul futuro del circuito maschile. In un’intervista a Tennis365, l’allenatore statunitense ha individuato inil giocatore destinato a interrompere il dominio di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nei tornei del Grande Slam., ha dichiarato Macci. “

Secondo il coach, il britannico – semifinalista agli US Open 2024, dove fu sconfitto proprio da Sinner – ha tutte le carte in regola per raggiungere il traguardo più prestigioso. “Se dovessi dire che qualcuno sta bussando alla porta, non avrei dubbi: direi Jack Draper. Per me è lui il più pronto a fare il salto di qualità. Ha caratteristiche precise: la stazza, è mancino, possiede un dritto eccezionale, un servizio potente e ha migliorato molto anche il rovescio. Fino a questo momento è stato frenato dai problemi fisici, ma la sua ascesa è evidente. Ha battuto anche Alcaraz in un torneo, quindi lo inserisco tra quelli che stanno bussando alla porta. Ha le carte in regola ed è un grande lottatore. Negli ultimi anni Draper è entrato in una nuova dimensione e tutto per lui è arrivato molto in fretta. Dategli un po’ di tempo. L’esperienza cambia tutto”.