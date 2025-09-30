Masters 1000 Shanghai, gli avversari di Sinner e gli altri azzurri: ecco quando giocheranno 

Nella giornata di lunedì è stato sorteggiato il tabellone del Rolex Shanghai Masters, penultimo Masters 1000 della stagione in programma dall'1 al 12 ottobre sul cemento di Shanghai. Ai nastri di partenza ci saranno ovviamente Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e la sorpresa Novak Djokovic, che ha deciso di prendere parte al torneo cambiando i suoi piani per l'ultima parte dell'anno. In qualità di teste di serie numero uno e due, Sinner e Alcaraz, che al primo turno beneficeranno di un bye, potranno incontrarsi solamente in finale mentre per l'altoatesino potrebbe profilarsi una sfida con Taylor Fritz in un ipotetico quarto di finale e con Djokovic in semifinale. Saranno invece nove gli azzurri al via con altri tre giocatori, oltre a Sinner, inseriti tra le teste di serie che faranno il loro debutto al secondo turno, ovvero Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Passerano invece dal primo turno Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Luca Nardi.