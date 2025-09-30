Masters 1000 Shanghai, gli avversari di Sinner e gli altri azzurri: ecco quando giocheranno 

Nella giornata di lunedì è stato sorteggiato il tabellone del Rolex Shanghai Masters, penultimo Masters 1000 della stagione in programma dall'1 al 12 ottobre sul cemento di Shanghai. Ai nastri di partenza ci saranno ovviamente Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e la sorpresa Novak Djokovic, che ha deciso di prendere parte al torneo cambiando i suoi piani per l'ultima parte dell'anno. In qualità di teste di serie numero uno e due, Sinner e Alcaraz, che al primo turno beneficeranno di un bye, potranno incontrarsi solamente in finale mentre per l'altoatesino potrebbe profilarsi una sfida con Taylor Fritz in un ipotetico quarto di finale e con Djokovic in semifinale. Saranno invece nove gli azzurri al via con altri tre giocatori, oltre a Sinner, inseriti tra le teste di serie che faranno il loro debutto al secondo turno, ovvero Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Passerano invece dal primo turno Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Luca Nardi.
Gli avversari di Sinner e gli altri azzurri: quando giocheranno
Sinner esordirà al secondo turno contro il vincitore della sfida tra il tedesco Daniel Altmaier e un qualificato. Al terzo turno il numero due del mondo potrebbe poi incrociare Tallon Griekspoor o Jenson Brooksby, prima di una possibile sfida con Alexander Bublik agli ottavi. L'esordio di Jannik dovrebbe avvenire tra venerdì 3 e sabato 4 ottobre. Musetti è invece inserito nella parte di tabellone di Alcaraz e farà il suo debutto contro l'argentino Francisco Comesana o un qualificato prima di un possibile derby con Luciano Darderi, che sarà impegnato al secondo turno contro il vincitore del match tra Yunchaokete Bu e Francisco Cerundolo. Infine, Cobolli esordirà al secondo turno contro uno tra Jaume Munar e Marton Fucsovics. Pronti all'esordio tra mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre invece gli azzurri che partiranno dal primo turno: Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego affronteranno un qualificato, mentre Matteo Berrettini è stato sorteggiato contro il francese Adrian Mannarino. Per Mattia Bellucci l'esordio avverrà invece contro Adam Walton, mentre Luca Nardi se la vedrà con Sebastian Ofner.