Sinner picchia forte, De Minaur frustrato: la reazione sul campo dice tutto

Continua la corsa di Jannik Sinner verso il titolo all' Atp 500 di Pechino , il primo torneo disputato dal numero due del mondo dopo la finale persa agli US Open contro Carlos Alcaraz . Il campione azzurro affronta Alex De Minaur per un posto in finale, dove attenderebbe, in caso di vittoria, uno tra Daniil Medvedev e Learner Tien . Jannik ha conquistato il primo set per 6-3, ma l'australiano sembra entrato in campo con un piglio diverso nel secondo nonostante le difficoltà iniziali.

De Minaur frustrato per il livello di Sinner

Nella sfida valida per la semifinale di Pechino, Sinner cerca l'undicesima vittoria su altrettanti confronti diretti contro De Minaur. L'australiano è riuscito a vincere solamente un set negli incroci contro l'attuale numero due del mondo e anche nella capitale cinese non stanno mancando i problemi. Nelle battute iniziali del secondo set De Minaur ha infatti sfogato tutta la sua frustrazione reagendo verso il suo angolo con un'espressione significativa quasi a dire "non so che fare" per esternare le difficoltà nel vincere i punti contro Sinner.