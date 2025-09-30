Preoccupazione per l'infortunio di Sinner, si tocca il muscolo: cosa è successo

Momenti di preoccupazione per Jannik Sinner nella sfida con Alex De Minaur valida per la semifinale dell' Atp 500 di Pechino . Il numero due del mondo, che difende la finale raggiunta lo scorso anno, ha conquistato il primo set del match per 6-3 ma nel secondo sta commettendo qualche errore in più mentre è salito il livello dell'australiano. Jannik sin dalle prime battute della seconda frazione ha però iniziato a toccarsi il gluteo sinistro scatenando l'apprensione anche del suo angolo, che cerca di capire le reali condizioni dell'azzurro.

Sinner in difficoltà, ma si salva

Al momento Sinner, nonostante il fastidio al gluteo, sta continuando a giocare e anche ad un ottimo livello. L'azzurro ha superato il primo vero momento di difficoltà della sua partita cancellando tre palle break grazie al servizio nel sesto game prima di riuscire a procurarsi nel gioco successivo due chance, senza però sfruttarle. Il numero due del mondo ha superato un altro game complicato, l'ottavo riuscendo ad annullare tre palle break consecutive grazie alla battuta per pareggiare i conti e restare in scia nel secondo set.