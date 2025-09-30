Furia Alcaraz con l'arbitro, mai visto così: "Hai giocato a tennis?"

Alcaraz furioso con l'arbitro: ecco perché

Eppure, nonostante il risultato favorevole, non sono mancati per Alcaraz i momenti di nervosismo. Lo spagnolo si è infatti infuriato al cambio di campo con il giudice di sedia Fergus Murphy, reo di far partire lo shot clock troppo presto dopo la conclusione di un punto. "Pensi sia normale per me concludere un punto a rete e non avere nemmeno il tempo di andare a prendere le palle e servire? È ovvio che non hai mai giocato a tennis in vita tua!" - le parole rivolte dal numero uno al mondo all'arbitro.