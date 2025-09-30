Furia Alcaraz con l'arbitro, mai visto così: "Hai giocato a tennis?"

Carlos Alcaraz ha aperto la finale dell'Atp 500 di Tokyo contro Taylor Fritz conquistando per 6-4 il primo set. Decisivo il break messo a segno dallo spagnolo nel nono game di un parziale d'apertura che si è deciso su pochi punti. Il numero uno al mondo, a qualche settimana dal successo agli US Open in finale su Jannik Sinner, cerca il titolo numero 24 della sua carrriera a livello di circuito maggiore.
Alcaraz furioso con l'arbitro: ecco perché
Eppure, nonostante il risultato favorevole, non sono mancati per Alcaraz i momenti di nervosismo. Lo spagnolo si è infatti infuriato al cambio di campo con il giudice di sedia Fergus Murphy, reo di far partire lo shot clock troppo presto dopo la conclusione di un punto. "Pensi sia normale per me concludere un punto a rete e non avere nemmeno il tempo di andare a prendere le palle e servire? È ovvio che non hai mai giocato a tennis in vita tua!" - le parole rivolte dal numero uno al mondo all'arbitro.