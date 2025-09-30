Paolini-Bouzkova diretta Cina Open: segui gli ottavi. Tennis oggi LIVE

Jasmine Paolini sfida Marie Bouzkova negli ottavi di finale del WTA 1000 di Pechino in un match che rappresenta una grande occasione per l’azzurra di conquistare l’accesso ai quarti. Più che il titolo in sé – comunque un traguardo prestigioso e fortemente ambito – per Paolini sarà fondamentale spingersi il più avanti possibile nel torneo al fine di raccogliere preziosi punti nella Race e avvicinarsi così alla qualificazione alle WTA Finals.

18:26

+++ Paolini batte Bouzkova 6-2 7-5 e avanza ai quarti in Cina +++

Break per Jasmine, bravissima e aggressiva con il dritto alla risposta (15-40). La partita finisce 2-0 e sorride all'azzurra. Il suo torneo continua.

18:21

Paolini davanti: 6-5

Game complicato, ma ecco quattro punti di fila della toscana che valgono il sorpasso nel parziale del secondo set.

18:15

Bouzkova non molla: 5-5

La ceca annulla due match point a Paolini e vince ai vantaggi.

18:06

Tiene il servizio Jasmine: 5-4

Si interrompe la serie di break (6 di fila): Paolini vince 40-15 aggiustando la battuta.

18:02

Paolini, che break: 4-4

Funziona la risposta della toscana (15-40): sesto break di fila.

17:58

Cinque break consecutivi: 3-4 per Bouzkova

Niente fa fare al servizio: Jasmine non riesce a mettere la freccia e deve rincorrere.

17:51

Ancora break Paolini: 3-3

Alla terza palla break (ai vantaggi), Jasmine recupera alla grande. Equilibrio.

17:44

Terzo break di fila: 2-3

Paolini non approfitta del turno al servizio: sbaglia di rovescio e Bouzkova ringrazia.

17:40

Subito controbreak per Paolini: 2-2

Risposta immediata, decisivo un doppio fallo della ceca (30-40): di nuovo equilibrio in Cina.

17:35

Break Bouzkova: 1-2

Paolini perde la prima volta il turno alla battuta ai vantaggi. La toscana annulla la prima palla break in grande stile, ma non la seconda.

17:28

Bouzkova si porta sull'1-1

Molti errori di Paolini: la ceca risponde presente.

17:28

Inizia il secondo set: 1-0 per l'italiana

Dritto vincente e turno al servizio mantenuto per Jasmine che inizia il secondo set come aveva finito il primo.

17:22

Paolini, break e primo set: 6-2

Dominio di Paolini (30-40) in 40 minuti. Da segnalare un dritto che ha messo Bouzkova in ginocchio.

17:15

Avanza Jasmine: 5-2

Turno agevole (40-30) per Paolini che si avvicina alla conquista del primo set. La ceca sbaglia molto quando il ritmo cresce.

17:12

Bouzkova reagisce: 4-2

La ceca interrompe il predominio di Jasmine e accorcia le distanze alla battuta (40-30).

17:07

Super Paolini: 4-1

La toscana si prende qualche rischio, ma alla fine vince di nuovo ai vantaggi tenendo il servizio e consolidando il break. Decisiva la palla di Bouzkova che si ferma sulla rete.

17:02

Break per Paolini: 3-1

Primo break per l'italiana ai vantaggi. Jasmine mette la freccia giocando molto profondo in campo e Bouzkova sbaglia.

16:53

Diesel Paolini: 2-1

Da 0-30 a 40-30: la toscana centra quattro punti di fila e si porta davanti nel parziale del primo set. Notevole il lungolinea che ha chiuso il terzo game.

16:51

Bouzkova risponde: 1-1

La ceca tiene il turno alla battuta (40-30) dopo essere andata sotto 15-30. Match equilibrato in avvio.

16:44

Paolini in rimonta: 1-0

Jasmine annulla una palla break sul 30-40 con un dritto potente in mezzo al campo e poi vince ai vantaggi sfruttando il servizio.

16:39

Paolini-Bouzkova in campo per il riscaldamento

Ci siamo, le tenniste entrano in campo per il riscaldamento.

16:21

Anisimova vince, ora Jasmine

Dopo aver perso 6-1 il primo set, la Anisimova ha ribaltato la situazione contro la Muchova. 6-2 6-4 e match vinto. Si attende l’entrata in campo dell’azzurra contro Marie Bouzkova.

16:19

Il percorso della Paolini

Dopo aver usufruito del bye al primo turno grazie alla sua classifica mondiale, la nostra campionessa ha esordito contro Anastasija Sevastova, superandola con un netto 6-1, 6-3. Al terzo turno ha poi trovato Sofia Kenin: nei tre precedenti l’azzurra non era mai riuscita a vincere contro la campionessa Slam americana, ma questa volta Paolini si è imposta con autorità 6-3, 6-0.

16:11

Muchova-Anisimova, match in equilibrio

Dopo i due primi set senza equilibrio, il terzo set decisivo è molto combattuto. Siamo sul 4-4. Jasmine Paolini attende la fine per giocare la sua sfida.

15:51

Il percorso della Bouzkova a Pechino

Bouzkova ha iniziato il suo cammino già dal primo turno, superando Tatjana Maria con un netto 2-0 (6-2, 6-4). Nel secondo turno ha poi sorpreso con una bella vittoria sulla testa di serie numero 33, la polacca Magda Linette, battuta 7-5, 7-5. Agli ottavi ha quindi superato anche Veronika Kudermetova con un altro 2-0 (6-3, 7-5). La tennista ceca è dunque arrivata agli ottavi senza concedere nemmeno un set, un percorso che rende la sfida con Paolini particolarmente interessante, sebbene l’azzurra resti la favorita.

15:27

Muchova-Anisimova, si va al terzo

Prima 6-1 della Muchova, ora 6-2 della Anisimova. Match dai due volti che prosegue al terzo e decisivo set. Deve ancora attendere Jasmine Paolini, che a questo punto scenderà in campo intorno alle 16:30.

15:18

L'obiettivo delle Finals

Paolini deve spingersi il più avanti possibile nel torneo per accumulare punti preziosi nella Race verso le WTA Finals, approfittando dell’eliminazione anticipata di Elena Rybakina e con l’obiettivo di raggiungere l’ottavo posto occupato dalla kazaka.

15:10

Il match della Paolini slitta ancora

La partita potrebbe giocarsi tra circa un’ora. Prima deve terminare la sfida tra la Muchova e l’Anisimova. Si gioca il secondo set, il primo vinto dalla ceca. Al momento in vantaggio invece l’americana per 3-1.

15:00

Paolini-Bouzkova, a che ora in campo

Tra poco l'inizio della sfida. Si gioca al termine del match tra la Muchova e Anisimova.

Diamond Court - Pechino