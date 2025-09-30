Alcaraz, arriva l'annuncio a sorpresa: rinuncia a Shanghai. Cosa cambia per Sinner

Carlos Alcaraz annuncia che non giocherà il Masters 1000 di Shanghai. Questa la decisione del numero uno al mondo, che ha appena vinto il titolo numero 24 della sua carriera battendo in finale Taylor Fritz nell'Atp 500 di Tokyo. Ad annunciarlo è stato proprio lo spagnolo, che attraverso un post pubblicato sui suoi profili social, ha affermato di aver sofferto di un malessere per tutta la settimana in Giappone e di credere di aver preso la scelta giusta. Saranno dunque il Six Kings Slam, il Masters 1000 di Parigi-Bercy, le Nitto Atp Finals e la Coppa Davis con la Spagna gli impegni che chiuderanno la stagione del 6 volte vincitore Slam. "Sono molto deluso di annunciare che non potrò giocare il Rolex Shanghai Masters quest'anno - ha scritto lo spagnolo -. Sfortunatamente, ho avuto alcuni problemi fisici e, dopo averne parlato con la mia squadra, crediamo che la decisione migliore sia quella di riposare e recuperare. Non vedevo l'ora di giocare di nuovo davanti ai tifosi cinesi a Shanghai. Spero di tornare presto in forma e di rivedere i miei tifosi cinesi l'anno prossimo".