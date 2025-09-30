Paolini-Anisimova, quarti di finale Wta 1000 Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Prosegue la corsa di Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Pechino . Dopo i successi netti conquistati su Anastasia Sevastova e Sofia Kenin , negli ottavi di finale la numero uno d'Italia ha superato con il punteggio di 6-2 7-5 la ceca numero 52 del mondo Marie Bouzkova per approdare ai quarti di finale del torneo dove affronterà Amanda Anisimova , vittoriosa in tre set su Karolina Muchova .

Paolini-Anisimova, quando si gioca l'incontro

Il match di quarti di finale del WTA 1000 di Pechino tra Paolini e Anisimova andrà in scena nella giornata di giovedì 2 ottobre sul Capital Group Diamond Court con orario ancora da definire.

I precedenti tra Paolini e Anisimova

Un solo precedente tra Paolini e Anisimova, quello andato in scena al primo turno del Wta 125 di Parma nel 2021 (terra rossa) che ha visto la statunitense imporsi con un netto 6-1 6-2.

Dove vedere il match in diretta tv

L'incontro della numero uno d'Italia sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro su Supertennis, ma anche sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà infine visibile in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.

WTA 1000 Pechino, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 23.760

SECONDO TURNO – $ 35.260

TERZO TURNO – $ 60.400

OTTAVI DI FINALE – $ 103.225

QUARTI DI FINALE – $ 189.075

SEMIFINALE – $ 332.160

FINALISTA – $ 597.890

VINCITRICE – $ 1.124.380