Quando torna in campo Sinner dopo il trionfo a Pechino: ecco i prossimi impegni

Jannik Sinner è il nuovo campione dell'Atp 500 di Pechino. Dopo essersi arreso in finale contro Carlos Alcaraz nella passata edizione del torneo, il numero due del mondo è riuscito a migliorare il risultato dello scorso anno battendo in finale il diciannovenne statunitense Learner Tien con il netto punteggio di 6-2 6-2. Per l'azzurro è così attivato il 21° titolo della sua carriera a livello di circuito maggiore, il terzo della stagione dopo i trionfi ottenuti agli Australian Open e a Wimbledon.