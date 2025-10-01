Quando torna in campo Sinner dopo il trionfo a Pechino: ecco i prossimi impegni

Jannik Sinner è il nuovo campione dell'Atp 500 di Pechino. Dopo essersi arreso in finale contro Carlos Alcaraz nella passata edizione del torneo, il numero due del mondo è riuscito a migliorare il risultato dello scorso anno battendo in finale il diciannovenne statunitense Learner Tien con il netto punteggio di 6-2 6-2. Per l'azzurro è così attivato il 21° titolo della sua carriera a livello di circuito maggiore, il terzo della stagione dopo i trionfi ottenuti agli Australian Open e a Wimbledon.
Quando torna in campo Sinner
Dopo il successo a Pechino, Sinner resterà in Cina per prendere parte al Masters 1000 di Shanghai, dove dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno in finale su Novak Djokovic. Il numero due del mondo farà il suo esordio tra venerdì e sabato al secondo turno contro il vincitore della sfida tra Daniel Altmaier e Tristan Schoolkate. Poi, dal 15 al 21 ottobre, l'azzurro parteciperà al Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione che metterà in palio per il vincitore un cospicuo assegno da 6 milioni di dollari e si svolgerà a Riyad, in Arabia Saudita.