Classifica Atp, Sinner rimonta su Alcaraz: come è la situazione dopo la vittoria di Pechino

Un'altra settimana di trionfi per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, protagonisti stavolta in due tornei differenti. Lo spagnolo ha conquistato il titolo all'Atp 500 di Tokyo battendo in finale Taylor Fritz, mentre per l'azzurro è arrivato il successo nell'Atp 500 di Pechino grazie alla vittoria nell'ultimo atto su Learner Tien che gli ha regalato il 21° titolo della carriera, il terzo della stagione. E se adesso Sinner sarà impegnato nel Masters 1000 di Shanghai, Alcaraz ha deciso di rinunciare al torneo per via di un malessere che lo ha colpito durante la settimana di Tokyo: una chance importante per Jannik per rosicchiare altri punti in classifica.