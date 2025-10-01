Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Classifica Atp, Sinner rimonta su Alcaraz: come è la situazione dopo la vittoria di Pechino

Continua la rincorsa al numero uno al mondo del tennista azzurro, che anche al Masters 1000 di Shanghai potrebbe diminuire il gap in classifica
2 min

Un'altra settimana di trionfi per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, protagonisti stavolta in due tornei differenti. Lo spagnolo ha conquistato il titolo all'Atp 500 di Tokyo battendo in finale Taylor Fritz, mentre per l'azzurro è arrivato il successo nell'Atp 500 di Pechino grazie alla vittoria nell'ultimo atto su Learner Tien che gli ha regalato il 21° titolo della carriera, il terzo della stagione. E se adesso Sinner sarà impegnato nel Masters 1000 di Shanghai, Alcaraz ha deciso di rinunciare al torneo per via di un malessere che lo ha colpito durante la settimana di Tokyo: una chance importante per Jannik per rosicchiare altri punti in classifica. 

Sinner rimonta su Alcaraz in classifica: la situazione

Grazie ai 500 punti di Pechino, Sinner accorcia nel ranking su Alcaraz. Anche Alcaraz ha vinto un torneo, a Tokyo, ma non ha guadagnato punti in classifica perché nel 2024 si era imposto a Pechino. Jannik, invece, ne guadagna 170, avendo perso la finale pechinese un anno fa proprio contro lo spagnolo. Nel ranking live Alcaraz sale così a quota 11.540 punti, mentre Sinner a 10.950. Non partecipando al torneo di Shanghai, Alcaraz perderà inoltre i 200 punti dei quarti di finale dello scorso anno mentre Sinner dovrà riconfermarsi campione per provare a guadagnare altre 200 lunghezze al numero uno del mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

