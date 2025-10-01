Masters 1000 Shanghai, Berrettini eliminato al primo turno: vince Mannarino in due set

Si interrompe al primo turno la corsa di Matteo Berrettini nel Rolex Shanghai Masters , il penultimo "1000" della stagione che ha preso il via sui campi del Qizhong Forest Sports City Arena di Shanghai. Reduce dalla sconfitta rimediata al secondo turno dell' Atp 500 di Tokyo contro Casper Ruud , il tennista romano si è arreso ad un ispiratissimo Adrian Mannarino che ha avuto la meglio con il punteggio di 7-5 7-6(5) dopo un'ora e 52 minuti di gioco. È dunque il francese ad avanzare al secondo turno e a guadagnare la sfida con la testa di serie numero 19 del tabellone, Francisco Cerundolo .

Il riassunto del match

Mannarino parte fortissimo sin dalle prime battute del match soprattutto con il servizio, fondamentale con il quale è stato quasi inavvicinabile quest'oggi. È Berrettini infatti a concedere le prime palle break della partita, ma salvando due occasioni al francese nel sesto game resta a contatto e pareggia i conti sul 3-3. I problemi per il romano tornano del decimo gioco quando deve annullare tre set point consecutivi, ma anche stavolta grazie al servizio riesce a salvarsi. È però il dodicesimo game a regalare il primo set a Mannarino: Berrettini torna a dover fronteggiare una situazione di 0-40, ma in questa occasione il francese è cinico e chiude alla prima occasione. Stesso copione anche nel secondo, con Mannarino che cede solamente tre punti in battuta fino al tie-break e Berrettini costretto a rincorrere. L'equilibrio si prolunga fino al 6-6: Mannarino allunga con due mini-break fino al 5-2; il romano non molla e si rifa sotto fino al 6-5, ma al terzo match point il francese chiude la partita.