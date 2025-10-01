Sinner e il paragone con Federer, Djokovic e Nadal: "Non ha senso, vediamo quanto..."

Battendo in finale il giovane statunitense Learner Tien con un netto 6-2 6-2, Jannik Sinner è diventato il nuovo campione dell' Atp 500 di Pechino . Sconfitto in finale da Carlos Alcaraz nella passata edizione del torneo, il numero due del mondo ha conquistato nella capitale cinese il 21° titolo della sua carriera, il terzo della stagione dopo i trionfi agli Australian Open e a Wimbledon . L'azzurro avrà però poco tempo per festeggiare perché tra venerdì e sabato sarà impegnato nell'esordio al Masters 1000 di Shanghai contro il tedesco Daniel Altmaier .

Sinner e il paragone con Federer, Nadal e Djokovic

"Sono solo un normale 24enne che cerca di giocare il miglior tennis possibile. Non fate paragoni tra me e Djokovic, non ha senso. Lui è in un'altra categoria con tutto quello che ha ottenuto nella sua carriera - le parole di Sinner, che in conferenza stampa dopo la vittoria nel torneo di Pechino ha allontana da sé l'accostamento a Djokovic e Nadal, gli unici come lui ad aver vinto almeno due volte il torneo cinese -. "So di aver vinto dei bei titoli nella mia giovane carriera, ma vediamo quanto riuscirò a reggere. Quello che Novak, Rafa e Roger hanno fatto per più di 15 anni è stato incredibile. Novak è ancora qui e sta mostrando un tennis incredibile. Quindi vediamo. Sono qui per giocare. Sono qui per divertirmi. E sono anche felice di poter dire che ho vinto due volte qui, poi si vedrà in futuro", ha aggiunto. "Quando vinci di nuovo dove hai già vinto un titolo, quello è un luogo davvero speciale. La vittoria di due anni fa è stata sicuramente un punto di svolta per la mia carriera, giocando un ottimo tennis contro grandi avversari. Questo lo ricorderò sempre".